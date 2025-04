Il Vaticano sconvolge il mondo con le foto della bara aperta di Papa Francesco

Il mondo ha assistito con sorpresa a un momento di intensa commozione: il Vaticano ha diffuso fotografie che ritraggono Papa Francesco in una bara aperta, offrendo così un ultimo, solenne saluto al Pontefice amato da milioni di fedeli.





Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni in seguito a un ictus cerebrale accompagnato da un’insufficienza cardiaca, è stato ricordato per la sua profonda umiltà e compassione. Il suo decesso, avvenuto lunedì 21 aprile, ha suscitato grande cordoglio in tutto il mondo cattolico.

Nelle immagini, il Santo Padre appare composto, con indosso il tradizionale abito rosso papale, la mitra sul capo e un rosario tra le mani—una rappresentazione serena e pacifica che molti hanno definito toccante.

Le foto del Papa defunto sono state rese pubbliche il giorno successivo alla sua morte

Secondo quanto riferito dal portavoce vaticano Matteo Bruni, “il trasferimento del corpo del Santo Padre alla Basilica Vaticana, per la venerazione da parte dei fedeli, avverrà nella mattinata di mercoledì 23 aprile 2025.” Ha inoltre aggiunto che i dettagli relativi alle esequie sono stati definiti nel corso di un incontro con i cardinali.

I cardinali, vestiti con l’abito tradizionale rosso, si sono riuniti per rendere omaggio al Pontefice e organizzare i riti funebri, che si protrarranno per nove giorni, secondo la tradizione.

Un’ondata di dolore ha accompagnato la pubblicazione delle immagini

La diffusione delle fotografie ha suscitato reazioni variegate. Molti hanno espresso dolore e riconoscenza per l’impatto straordinario che Papa Francesco ha avuto sulla Chiesa e sull’umanità. Un utente ha commentato: “Sembra così in pace, riposa in pace, Papa del Popolo.” Un altro ha scritto: “Papa Francesco, sei stato un pontefice dolce e amorevole. Ora riposa accanto a Dio.”

Reazioni contrastanti di fronte a immagini così intime

Non tutti, tuttavia, hanno accolto con favore la condivisione pubblica delle immagini. Alcuni si sono chiesti perché non sia stato dato un preavviso o mostrata maggiore discrezione nel mostrare scene così personali nei flussi di notizie online.

In un libro pubblicato postumo martedì, intitolato “In attesa di un nuovo inizio: riflessioni sulla vecchiaia,” Papa Francesco rifletteva sulla morte, definendola un nuovo inizio e sottolineando la continuità spirituale oltre la vita terrena.

“È proprio questa promessa dell’eternità,” scriveva, “a offrirci qualcosa che prima non conoscevamo.”

Un ultimo messaggio di speranza nelle parole finali del Pontefice

Purtroppo, il decesso è avvenuto dopo una dura lotta contro una grave polmonite. Sebbene inizialmente le condizioni sembrassero migliorare, un ictus improvviso ha posto fine alla sua vita in modo inaspettato.

La domenica di Pasqua, nonostante le condizioni critiche, Papa Francesco si era affacciato dalla Basilica di San Pietro per benedire i fedeli—un gesto di straordinaria forza e dedizione.