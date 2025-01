Ilaria Galassi dopo lo scontro con Helena Prestes al Grande Fratello: “Spero che prendano misure contro di me”

Al Grande Fratello, l’atmosfera si fa sempre più tesa. Negli ultimi giorni, diverse discussioni accese hanno movimentato la casa, tra cui quella tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, che ha richiesto l’intervento diretto di un’autrice. Quest’ultima ha invitato Ilaria in confessionale per discutere del suo comportamento. Nelle ore successive, la gieffina ha confidato di sperare che gli autori prendano provvedimenti nei suoi confronti, desiderando così un modo per lasciare il reality senza incorrere in penali.





Ilaria Galassi vuole lasciare la casa

Durante una conversazione con Jessica Morlacchi, Ilaria ha espresso il desiderio che gli autori agiscano contro di lei dopo lo scontro con Helena. Secondo quanto dichiarato, questa sarebbe l’occasione per abbandonare il gioco. Le sue parole sono state chiare:

Spero che prendano provvedimenti per il comportamento che ho avuto. Lo desidero davvero.

Jessica, comprendendo le intenzioni di Ilaria, le ha consigliato: Se stai così, sarebbe meglio andartene spontaneamente. Ma la risposta di Ilaria è stata: No, aspettiamo lunedì. Verrà tutto a galla e qualcosa dovranno fare.

La regia, a quel punto, ha interrotto la diretta. Tuttavia, la prossima puntata del programma non andrà in onda lunedì 6 gennaio, ma martedì 7 gennaio.

Lite furiosa tra Ilaria e Helena: le ragioni del conflitto

La notte tra il 30 e il 31 dicembre, Ilaria Galassi si è duramente scontrata con Helena Prestes. L’ex volto di Non è la Rai ha reagito male alle motivazioni della modella brasiliana per una nomination. Helena aveva spiegato di non apprezzare il modo in cui Ilaria aveva parlato di suo figlio, insinuando che il compagno potesse tradirla durante la sua assenza. Lo scontro si è intensificato rapidamente, al punto che Chiara Cainelli, assistendo da lontano, ha esclamato: Le sta mettendo le mani addosso!

A quel punto, un’autrice del programma è intervenuta, ordinando a Ilaria di recarsi in confessionale.

Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se ci saranno provvedimenti contro Ilaria o altri concorrenti, mentre il dibattito tra i fan del reality continua a infiammare i social.