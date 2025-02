Ilaria Galassi è al centro di polemiche dopo la sua uscita dal Grande Fratello, a causa di commenti controversi su Helena Prestes e un like a un post provocatorio

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio, due concorrenti hanno dovuto lasciare la casa. Emanuele Fiori è stato eliminato al televoto, mentre Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, ha scelto di abbandonare il reality per tornare dalla sua famiglia. Durante la sua permanenza, Ilaria ha avuto un acceso conflitto con Helena Prestes, che ha contribuito a farle ricevere una nomination d’ufficio.





Il risentimento di Ilaria Galassi nei confronti di Helena è emerso dopo che quest’ultima ha spiegato le motivazioni della sua nomination. Helena ha dichiarato: “Nomino Ilaria perché non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Non vedevo l’ora di nominarla. Non mi piace come hai risposto a tuo figlio, non mi piace che hai detto a tuo figlio cose personali, non mi piace come ti sei comportata con Maria.” Queste parole hanno suscitato la furia di Ilaria, che ha reagito con veemenza, portando a un confronto diretto tra le due.

In seguito alla puntata, Ilaria ha avuto una lite accesa con Helena, che ha sfociato anche in uno scontro fisico. Ilaria ha commentato: “Non mi è piaciuta l’uscita della tua amica. Ha messo in mezzo mio figlio. È meglio che sto zitta altrimenti la apro in due. Di me può dire qualsiasi cosa, di mio figlio no. Deve stare molto attenta, molto.” Questa reazione ha creato ulteriore tensione tra le due concorrenti.

Durante la diretta, si è potuto ascoltare Chiara esclamare: “No, le sta mettendo le mani addosso,” mentre la censura ha bloccato la ripresa dello scontro. Dopo l’uscita di Ilaria dalla casa, molti telespettatori si sono schierati dalla parte di Helena, considerandola vittima della situazione. Ilaria, una volta fuori, ha deciso di pubblicare un video della lite sul suo profilo Instagram, accompagnato dalla didascalia: “Non tutto ha una spiegazione, non tutto ha una risposta, non tutto ha un senso. Impara a condividere con questo.”

Un altro aspetto controverso è stato il like di Ilaria Galassi a un commento su un post che affermava: “Però una sberla la meritava.” Questo gesto ha suscitato indignazione e critiche da parte degli utenti sui social. Tra i commenti, molti utenti hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Ilaria, accusandola di cercare attenzione dopo essere stata praticamente invisibile durante il suo soggiorno nella casa. Un commento recita: “Sei uscita dalla casa e adesso vuoi farti notare quando sei stata praticamente un fantasma?!”

Altri commenti hanno evidenziato il comportamento di Ilaria durante il programma, con utenti che la accusano di bullismo e le ricordano il calcio che ha dato a Helena. Un utente ha scritto: “Ah poi un’altra cosa, una signora della tua età con dei figli a casa dovrebbe proprio vergognarsi di aver fatto bullismo e poi dato dei calci a una ragazza. Penso che hai fatto un gran figura di merd4.”

La situazione ha sollevato interrogativi su come Ilaria intenda affrontare la sua immagine pubblica dopo l’uscita dal Grande Fratello. La sua decisione di condividere il video della lite e di interagire con commenti provocatori potrebbe essere vista come un tentativo di mantenere viva l’attenzione su di lei, nonostante le critiche ricevute.