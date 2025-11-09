Ilaria Salis condivide uno scatto dall’ascensore: pioggia di commenti online

Anche Ilaria Salis si concede un fine settimana di riposo. Dopo una settimana impegnativa come europarlamentare a Bruxelles, condivide con i suoi follower un’immagine scattata in ascensore. Indossa un cappellino e guarda direttamente la fotocamera, accompagnando l’immagine con un messaggio rivolto ai suoi sostenitori: “Sarebbe auspicabile ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni anziché cinque. Tale misura andrebbe a beneficio dei lavoratori e, paradossalmente, potrebbe persino migliorare la produttività. Inoltre, coloro che dovessero continuare a lavorare durante il fine settimana dovrebbero ricevere una compensazione maggiore. Auguro a tutti un buon venerdì e un piacevole fine settimana”.
La proposta di Ilaria Salis, tuttavia, suscita un acceso dibattito nei commenti sotto l’immagine. Diversi utenti sottolineano alcuni aspetti critici: “Sarebbe interessante osservare la sua applicazione pratica”, osserva un utente. Un altro aggiunge: “Sarebbe auspicabile percepire lo stipendio di un europarlamentare per qualsiasi attività lavorativa svolta”.
Un altro utente la prende in giro con una proposta ironica: “Lavoriamo un’ora al giorno, un giorno alla settimana, e riceviamo un compenso mensile di 20.000 euro, non sarebbe più semplice?”. Infine, un commento particolarmente critico affonda la proposta: “È possibile che voi di sinistra siate ossessionati dall’idea di ridurre il tempo di lavoro?”. In effetti, la questione della settimana lavorativa ridotta è oggetto di dibattito. Si pensi, ad esempio, alle iniziative di Maurizio Landini, che ha già istituzionalizzato la settimana corta attraverso gli scioperi al venerdì. Si tratta, naturalmente, di un’osservazione ironica.
