Ilaria Salis, l’incredibile paragone in aula: elogia i trafficanti di clandestini come salvatori degli ebrei dalla Shoah





L’intervento di Ilaria Salis al Parlamento europeo ha suscitato forti reazioni. Il dibattito nell’aula di Strasburgo si è concentrato sulla figura del “passeur”, ovvero il trafficante di esseri umani via terra, che l’europarlamentare ha paragonato, in modo controverso, agli eroi che salvarono gli ebrei dai nazisti. “In italiano si utilizza il termine contrabbandiere, ma esso si riferisce principalmente al transito di merci, non di persone”, ha esordito l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. “Nel linguaggio pubblico si ricorre spesso al termine trafficante di esseri umani, che tuttavia non ne esprime pienamente il significato.





Questa ambiguità terminologica non è fortuita, bensì rientra nella retorica della guerra contro la migrazione. Il trafficante è colui che costringe le persone con la forza, l’inganno o la minaccia, riducendole in schiavitù, sfruttandole o sequestrandole”.

Il passeur, invece, “organizza l’attraversamento di un confine chiuso per individui che hanno consapevolmente scelto di partire e pagano per il servizio. Si tratta di un servizio basato sul consenso, che non avrebbe ragione di esistere in presenza di vie legali e sicure per la migrazione. Ciò non implica che tutti gli smuggler siano persone oneste, ma la categoria non deve essere confusa con quella dei trafficanti”.

@momentidicasa ILARIA SALIS L’ha detto davvero ⬇️ “Anche oggi molti contrabbandieri offrono un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre persecuzioni e disastri climatici” Praticamente dei benefattori” Video di Carlo Fidanza ♬ suono originale – Momenti di famiglia

Il paragone viene esteso a coloro che, durante il regime nazifascista, assistettero gli ebrei nel superare illegalmente i confini, mettendoli in salvo dalle persecuzioni e dalle deportazioni nei campi di concentramento. Si esprime la convinzione e la speranza che nessuno osi definirli criminali, poiché si ritiene universalmente che abbiano reso un servizio di inestimabile valore all’umanità. Si sottolinea inoltre che, anche in epoca contemporanea, numerosi individui coinvolti nel contrabbando offrono un servizio a coloro che sono costretti a fuggire da conflitti, persecuzioni, condizioni di estrema povertà o disastri naturali.

Tale affermazione ha suscitato una reazione immediata da parte di Fratelli d’Italia. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha criticato aspramente l’intervento di Ilaria Salis a Strasburgo, definendolo uno spreco di tempo prezioso. Fidanza ha contestato la distinzione tra trafficanti e contrabbandieri proposta da Salis, affermando che alcuni scafisti sono, a suo parere, individui disonesti che sfruttano la disperazione altrui a scopo di lucro. Ha inoltre definito la posizione di Salis “delirante”.

La senatrice Cinzia Pellegrino, appartenente al partito di Giorgia Meloni, ha fatto proprie le critiche di Fidanza, ribadendo che chi sfrutta la disperazione delle persone per interesse personale non può essere equiparato a coloro che hanno avuto il coraggio di opporsi alla barbarie nazifascista, sacrificando anche la propria vita. Pellegrino ha affermato con chiarezza che la tratta di esseri umani costituisce un crimine e che chiunque la favorisca contribuisce a mettere in pericolo vite innocenti. Ha concluso affermando che difendere o nobilitare tali individui non giova né ai migranti né al dibattito pubblico.



