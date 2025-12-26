“In corso un’indagine interna per tutelare l’immagine del gruppo” – Scandalo Signorini, Mediaset tace, il produttore del GF rompe l’omertà





Endemol Shine Italy, produttore del programma televisivo Grande Fratello, ha comunicato tramite un comunicato stampa di aver avviato un’indagine interna in seguito alle informazioni emerse dai video diffusi da Fabrizio Corona riguardanti il reality show e il conduttore Alfonso Signorini.





Nonostante Mediaset non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito al caso Signorini, sollevato da Fabrizio Corona e riguardante le presunte condotte inappropriate del conduttore nei confronti dei potenziali concorrenti del Grande Fratello, la società di produzione del programma ha deciso di intervenire. In un comunicato diffuso nelle ultime ore, Endemol Shine Italy ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna per verificare il rispetto del codice etico previsto dal programma e dall’azienda in tutte le fasi di selezione dei partecipanti. L’azienda ha inoltre precisato di non voler rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda, in quanto la Procura ha avviato un’indagine in merito.

Il comunicato di Endemol Shine Italy

Attraverso un comunicato, riportato integralmente di seguito, Endemol Shine Italy, casa di produzione di noti titoli italiani e internazionali, commenta le informazioni emerse nelle ultime settimane:

ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., produttore del Grande Fratello, prende atto con la massima serietà e attenzione degli elementi emersi sui media in relazione ad alcune passate edizioni del programma.

In merito a tali presunti fatti, si riserva di intraprendere ogni azione legale nei confronti di chiunque abbia eventualmente danneggiato la reputazione del format e il buon nome di coloro che, nel corso degli anni, hanno dedicato la propria professionalità al suo grande successo.

A tutela della propria reputazione e della professionalità dei propri collaboratori, nonché a garanzia del programma e del relativo formato, l’azienda ha avviato le verifiche interne previste, al fine di accertare il rispetto del codice etico e delle procedure che disciplinano le selezioni dei concorrenti del programma.

Endemol Shine Italy si astiene dal commentare ulteriormente le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità competenti che stanno conducendo le dovute verifiche.

Mediaset, emittente televisiva del format, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Alfonso Signorini, presentatosi di recente in diverse trasmissioni televisive per promuovere il suo libro, non ha ricevuto alcun commento da parte dei vertici aziendali. Questa appare, al momento, la strategia più appropriata per l’azienda, che sta presumibilmente valutando le diverse opzioni di gestione della situazione, anche in considerazione dell’imminente avvio di una nuova edizione del reality, questa volta vip, condotta da Alfonso Signorini.



