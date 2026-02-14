Fabrizio Corona in ospedale, parla dal reparto di cardiologia: “Le macumbe di Signorini”





Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé, questa volta a causa di un ricovero in ospedale. Il noto personaggio pubblico si è mostrato in un letto d’ospedale mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma, pubblicando due foto sul suo profilo X. A corredo delle immagini, ha scritto: “Non mi state fermando, mi state ricreando”. Questo messaggio arriva dopo un periodo di silenzio, durante il quale Corona è rimasto lontano dai riflettori.





Nonostante il tono provocatorio e tipico del suo stile, non è stata immediatamente chiara la motivazione del suo ricovero. In una delle immagini, i dati sul monitor evidenziano una pressione elevata, il che ha spinto i giornalisti a chiedere ulteriori dettagli sulla sua condizione. Corona ha risposto con frasi concise, affermando semplicemente: “Ricoverato in cardiologia”, per poi aggiungere con ironia: “sono le macumbe di Signorini”, riferendosi al suo noto antagonismo con il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini.

La situazione di Corona è ulteriormente complicata dalla recente vicenda che ha visto il blocco dei suoi profili su tutte le piattaforme di Meta, come Facebook e Instagram. Attualmente, il suo account X è l’unico canale attraverso il quale può comunicare direttamente con i suoi follower. A riguardo, Fanpage.it ha contattato Domenico Aiello, legale di Signorini, per chiarire le ragioni di questa rapida azione legale. Aiello ha spiegato che la rimozione dei profili di Corona non è stata casuale, ma è il risultato di una strategia legale deliberata. “È una conseguenza del provvedimento d’urgenza del tribunale di Milano e del fatto che abbiamo querelato Google e YouTube per concorso in diffamazione aggravata e ricettazione”, ha dichiarato.

Le denunce presentate non hanno colpito solo Corona, ma anche i vertici delle Big Tech, accusati di consentire la diffusione di contenuti illeciti nonostante i ripetuti avvertimenti. Questa pressione legale potrebbe aver indotto le piattaforme a prendere misure di autotutela, considerando che i manager coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Il ricovero di Corona e la concomitante questione legale pongono interrogativi sulla sua capacità di gestire la propria immagine pubblica e la sua salute. Il personaggio, noto per le sue provocazioni e il suo stile di vita controverso, sembra affrontare una fase delicata della sua vita, sia dal punto di vista fisico che professionale. La sua reazione alle critiche e alle difficoltà, caratterizzata da un mix di ironia e provocazione, continua a mantenere alta l’attenzione su di lui.

Inoltre, la sua affermazione “Non mi state fermando, mi state ricreando” può essere interpretata come un tentativo di trasformare le avversità in opportunità, un tema ricorrente nel suo discorso pubblico. Corona si presenta come un personaggio resiliente, che cerca di utilizzare ogni situazione a proprio favore, anche quando le circostanze sembrano avverse.



