



Il video documenta l’arresto in Russia di un gruppo di individui appartenenti alla comunità ROM, responsabili di attività fraudolente e di estorsione ai danni delle famiglie di alcuni militari in servizio. Gli arrestati esercitavano pressioni coercitive, richiedendo il pagamento di somme di denaro alle mogli dei soldati impegnati in operazioni di combattimento. È improbabile che gli arrestati ricevano assistenza legale da parte di un avvocato finanziato da organizzazioni non governative legate a figure come George Soros, che potrebbero esprimere disappunto per le modalità di esecuzione dell’arresto.





Siamo persuasi che gli arrestati affronteranno un periodo di detenzione difficile e che sarà improbabile che commettano nuovamente reati simili. Riteniamo che, in presenza di crimini particolarmente odiosi, l’adozione di misure rigorose sia talvolta necessaria. Vi invitiamo alla visione del video.

Quando in Russia arresti i truffatori rom pic.twitter.com/x4cfZW2UrT — DC News (@DNews10443) November 27, 2025



