Incendio al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, evacuata l’area imbarchi e sospesa la linea ferroviaria tra Ponte Galeria e Fiumicino

Un incendio è scoppiato presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, causando l’evacuazione di una parte dell’area imbarchi e l’interruzione della linea ferroviaria tra Ponte Galeria e lo scalo aeroportuale.





Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, intorno alle ore 14, un incendio è divampato presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. L’origine del rogo è stata individuata in una guaina situata su una passerella mobile che collega una delle ali del terminal direttamente agli ingressi degli aerei. Le fiamme hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate con il supporto dei Carabinieri, che hanno provveduto all’evacuazione di una porzione dell’area imbarchi per garantire la sicurezza dei passeggeri. Nonostante l’incendio abbia coinvolto solo una parte limitata del terminal, la decisione di evacuare è stata presa per precauzione. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni rilevanti ad altre strutture dell’aeroporto.

Secondo le prime verifiche condotte dalle autorità competenti, il rogo si sarebbe sviluppato da una guaina situata su uno dei tetti mobili del Terminal 1. Questa struttura collega un’ala del terminal agli ingressi degli aeromobili, rendendo necessaria un’attenta analisi per determinare le cause esatte dell’incidente. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno avviato ulteriori rilievi nell’area per accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti.

Parallelamente all’intervento presso il terminal aeroportuale, è stata disposta la sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta Ponte Galeria – Fiumicino. La decisione è stata presa poiché i binari si trovano in prossimità dell’area interessata dall’incendio, rendendo impossibile garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario. Le linee coinvolte nello stop sono la FL1 e il Leonardo Express, che collegano lo scalo aeroportuale alla città di Roma.

Questo ulteriore disagio si aggiunge a una giornata già complessa per i trasporti ferroviari, con ritardi significativi registrati anche sulla linea dell’alta velocità. In mattinata, infatti, erano già stati segnalati problemi tecnici che avevano causato interruzioni e ritardi fino a due ore.

Le autorità aeroportuali e ferroviarie stanno lavorando per ripristinare quanto prima la normalità sia nei collegamenti ferroviari che nelle operazioni di imbarco presso il Terminal 1. Nel frattempo, i passeggeri sono stati invitati a seguire gli aggiornamenti forniti attraverso i canali ufficiali per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato dei servizi.

L’incendio al Terminal 1 rappresenta un episodio significativo che ha messo alla prova i protocolli di sicurezza dell’aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, grazie all’intervento rapido ed efficace delle squadre di emergenza, le fiamme sono state domate senza ulteriori conseguenze per i passeggeri e il personale presente nello scalo.

Gli organi competenti continueranno a monitorare la situazione e a indagare sulle cause dell’incendio per evitare il ripetersi di episodi simili in futuro.