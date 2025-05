Incendio in una casa di riposo a Caltagirone: muore una donna, evacuati 20 ospiti

Una tragica vicenda si è verificata in una casa di riposo situata a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un incendio ha causato la morte di una donna di 68 anni. Le fiamme, sviluppatesi probabilmente nella stanza della vittima, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della donna. Nel frattempo, 20 ospiti della struttura sono stati evacuati per motivi di sicurezza.





Secondo le prime ricostruzioni, l’edificio interessato dall’incidente ospita principalmente anziani e pazienti con problematiche psichiatriche. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi i soccorsi, ma al loro arrivo il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso della donna. Gli altri ospiti della struttura sono stati messi in salvo senza riportare ferite.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio. La Procura di Caltagirone ha disposto il sequestro dell’area colpita dalle fiamme e ha ordinato l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire meglio le circostanze della tragedia. Gli investigatori del commissariato locale, insieme ai tecnici specializzati, stanno esaminando i resti dell’incendio per stabilire se il rogo abbia avuto origine nella stanza della donna deceduta.

L’incidente ha sollevato molte domande sulla sicurezza della struttura e sull’efficienza delle misure antincendio in luoghi destinati a ospitare persone vulnerabili. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, l’accaduto evidenzia quanto sia cruciale garantire standard elevati di prevenzione per evitare simili tragedie.

Le indagini in corso mirano a identificare eventuali responsabilità e a comprendere se ci siano state negligenze o malfunzionamenti che possano aver contribuito al verificarsi dell’incendio. Al momento non sono emerse informazioni ufficiali sulle condizioni generali della casa di riposo o su eventuali precedenti episodi simili.

Gli esperti stanno valutando anche la possibilità che il rogo sia stato innescato da un corto circuito o da un’altra causa accidentale. Tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi e saranno necessari ulteriori accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.

Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno ai familiari della vittima e agli altri ospiti della struttura, molti dei quali hanno vissuto momenti di grande paura durante l’evacuazione. La vicenda ha scosso profondamente gli abitanti di Caltagirone, una cittadina che ora attende risposte chiare su quanto accaduto e sulle eventuali misure da adottare per prevenire simili episodi in futuro.

La Procura ha garantito che le indagini saranno condotte con la massima attenzione e che verranno analizzati tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. La priorità resta quella di assicurare giustizia alla vittima e di garantire la sicurezza degli ospiti rimasti nella struttura.