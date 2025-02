Incidente al Grande Fratello: Maria Teresa Ruta travolta da Tommaso Franchi durante un gioco, suscitando preoccupazione tra i concorrenti e il pubblico

Un episodio inaspettato ha scosso la Casa del Grande Fratello quando Maria Teresa Ruta è stata coinvolta in un incidente durante un gioco organizzato dalla produzione. La gieffina è stata travolta da Tommaso Franchi, creando un momento di tensione e sorpresa tra gli altri concorrenti e i telespettatori. L’impatto è avvenuto mentre i concorrenti si divertivano in un pomeriggio di svago, in un contesto di crescente stanchezza vista la fase finale del reality show.





L’incidente si è verificato nel salotto, dove i concorrenti erano divisi in due squadre per partecipare a un gioco di indovinelli musicali. Il meccanismo del gioco richiedeva che i partecipanti afferrassero un oggetto, simile al classico gioco della bandiera, dove il primo a prenderlo avrebbe potuto rispondere. Durante la competizione, Tommaso e Maria Teresa sono corsi verso la bandiera, ma la situazione è degenerata rapidamente.

L’impatto tra i due è stato violento, non solo per la dinamica del gioco, ma anche per la differenza di stazza fisica tra i due concorrenti. Maria Teresa, minuta e leggera, è stata travolta da Tommaso, che è alto e muscoloso. L’incidente ha lasciato i presenti sconvolti, con Mattia Fumagalli che ha esclamato: “L’ha ammazzata, oddio!”, evidenziando il panico che si è diffuso tra gli altri concorrenti.

Nei pressi dell’incidente si trovavano anche Zeudi, Amanda, Giglio, Javier e Chiara, che hanno mostrato segni di shock. Le due donne si sono portate le mani alla bocca, mentre Javier si è subito avvicinato a Maria Teresa per controllare le sue condizioni. Nel frattempo, Tommaso si trovava sopra di lei, apparentemente placcandola. Dopo un breve momento di confusione, Maria Teresa ha cominciato a urlare in tono scherzoso: “Arbitro di mischia, non vale!”, cercando di sdrammatizzare la situazione come se si fosse trattato di un fallo da rugby.

Tommaso, rendendosi conto della gravità della situazione, ha cercato di scusarsi ripetutamente, dicendo: “Perdonami, perdonami”. La scena ha suscitato un misto di preoccupazione e ilarità tra gli spettatori. Infatti, sui social media, alcuni utenti hanno ironizzato sul fatto che Maria Teresa fosse spesso accusata di essere una “stalker” di Tommaso, in quanto lo segue frequentemente in Casa. Tuttavia, in questo caso, i ruoli sembrano essersi invertiti.

Dopo l’incidente, Maria Teresa è riuscita a rialzarsi, ma non senza mostrare segni di dolore. Mentre la tensione si dissipava, i concorrenti hanno ripreso a giocare, ma l’incidente ha lasciato un segno evidente. Il pubblico, da casa, ha seguito con attenzione l’evoluzione della situazione, preoccupato per la salute di Maria Teresa e curioso di sapere come avrebbe reagito Tommaso dopo l’accaduto.