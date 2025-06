Incidente e incendio in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: traffico bloccato, code chilometriche e carreggiata riaperta parzialmente dopo ore di interventi.

Nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, un grave incidente ha coinvolto due auto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto emiliano tra Fiorenzuola e Fidenza, causando un incendio che ha obbligato alla chiusura temporanea della carreggiata sud. L’episodio ha provocato lunghe code, con disagi per gli automobilisti.





Un sinistro si è verificato intorno alle 17:30 all’altezza del chilometro 76 dell’A1, subito dopo l’uscita di Fiorenzuola, in direzione Bologna, nel tratto compreso tra il Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza. L’impatto tra le due vetture ha scatenato un incendio che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della sicurezza, la carreggiata sud è stata chiusa completamente al traffico per oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Piacenza, il personale sanitario e meccanico, oltre alle pattuglie della Polizia stradale e agli operatori della Direzione del Secondo tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti gravi.

L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco, ma le operazioni di ripristino della strada hanno richiesto ulteriore tempo. Intorno alle 19, la tratta è stata riaperta al traffico, ma con una sola corsia percorribile, causando inevitabili rallentamenti. Le code hanno raggiunto una lunghezza di oltre 13 chilometri, con pesanti disagi per la circolazione.

Autostrade per l’Italia ha diffuso alcune indicazioni per gli automobilisti diretti verso Bologna: è consigliato uscire al casello di Piacenza sud e rientrare sulla A1 a Fidenza, utilizzando la viabilità esterna. Per chi viaggia su lunghe distanze da Milano verso Bologna, si suggerisce invece di percorrere l’autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Venezia, proseguendo poi sulla A22 del Brennero verso Modena e infine sulla A1.

Il blocco iniziale e il successivo restringimento della carreggiata hanno mandato in tilt la circolazione, con numerosi automobilisti rimasti bloccati nel traffico per ore. La situazione è stata monitorata costantemente dalle autorità competenti per garantire il ripristino della normalità nel minor tempo possibile.

Gli interventi di soccorso hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di limitare i danni. Tuttavia, l’episodio ha messo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture autostradali in situazioni di emergenza come questa. La gestione tempestiva dell’incidente ha consentito di riaprire parzialmente la carreggiata in tempi relativamente brevi, ma i disagi per gli utenti sono stati significativi.

Il tratto interessato dall’incidente è gestito da Autostrade per l’Italia, che ha attivato tutte le procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza. La collaborazione tra i diversi enti coinvolti ha permesso di affrontare rapidamente la situazione, garantendo la sicurezza degli automobilisti e il ripristino della viabilità.