Incidente mortale a Ferragosto: addio a Giacomo Premi, ex calciatore e bagnino





Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 15 agosto lungo la Statale 16 Adriatica, nei pressi di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La vittima è Giacomo Premi, un uomo di 39 anni originario della zona, ex calciatore con esperienze nel calcio dilettantistico e semi-professionistico, e da alcuni anni bagnino presso Riccione. L’uomo ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’automobile.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, l’incidente è avvenuto nella località Fosso Sejore, un tratto noto per l’intenso traffico soprattutto durante il periodo estivo. Giacomo Premi stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando si è verificato il violento impatto con un’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

La notizia della morte di Giacomo Premi ha scosso profondamente la comunità locale e in particolare quella di Riccione, dove l’uomo lavorava come bagnino presso il Riccione Beach Arena. Originario del 1986, Premi aveva un passato nel mondo del calcio dilettantistico e semi-professionistico, avendo militato in diverse squadre su tutto il territorio italiano. Tra le sue esperienze più significative si ricordano le stagioni in C2 con il Palazzolo Calcio e quelle in Serie D con Pergolese, Caravaggio e Belluno.

Dopo l’incidente, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network da parte di amici, colleghi e società sportive che lo avevano conosciuto. Il Riccione Beach Arena lo ha ricordato come un “amico e grande atleta”, mentre il Carpegna Calcio lo ha descritto come un “guerriero dentro e fuori dal campo”. Tra i commenti si legge anche: “Riposa in pace Jack”. La tragica notizia ha colpito anche le istituzioni locali: il Comune di Riccione ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima con una nota ufficiale: “La Città di Riccione si unisce al profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giacomo Premi, venuto a mancare a 39 anni a seguito di un incidente stradale. L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Negli ultimi anni, Premi aveva deciso di intraprendere una nuova carriera lavorativa come bagnino, dedicandosi con passione al suo ruolo presso le spiagge di Riccione. Il giorno dell’incidente, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l’uomo stava andando a prendere sua figlia quando si è verificato lo schianto fatale.

Questo episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto lungo arterie ad alta percorrenza come la Statale Adriatica, che durante il periodo estivo registra un aumento significativo del traffico veicolare. Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.



