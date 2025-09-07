Incidente mortale a Grandate, frontalmente con le moto: perdono la vita due ragazzi





Tragedia nella serata di sabato 6 settembre a Grandate, comune in provincia di Como, dove due ragazzi hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Le vittime, un giovane di 20 anni residente a Luisago e un ragazzo di 17 anni che viveva nella stessa zona, si sono scontrati frontalmente con le loro motociclette. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.





L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Mantero, una strada rettilinea che costeggia l’autostrada A9, nota come l’autostrada dei laghi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con tre ambulanze e tre auto mediche, oltre ai vigili del fuoco di Como e ai carabinieri della Compagnia di Cantù. Nonostante gli sforzi dei medici per rianimare i due ragazzi, entrambi sono deceduti a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto e nella conseguente caduta sull’asfalto.

Le motociclette dei giovani sono state trovate distese sull’asfalto a breve distanza l’una dall’altra, completamente distrutte dall’impatto. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e recuperare i pezzi dei veicoli coinvolti. Nel frattempo, il personale medico ha cercato disperatamente di stabilizzare i ragazzi, ma le ferite riportate erano troppo gravi per consentire loro di sopravvivere.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi principale è che i due motociclisti si siano scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada. Tuttavia, le cause esatte dell’incidente rimangono ancora da chiarire. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso rilievi sul luogo dell’incidente e testimonianze. Non è escluso che possano emergere ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Le vittime sono state identificate come un giovane di 20 anni residente a Luisago e un ragazzo di 17 anni originario di Grandate. La loro morte ha sconvolto le comunità locali, dove entrambi erano ben conosciuti. Il sindaco di Grandate ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, dichiarando: “Un evento drammatico che colpisce profondamente la nostra comunità. Siamo vicini alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore.”

La strada dove è avvenuto lo schianto è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Gli abitanti della zona hanno raccontato che via Mantero è spesso percorsa a velocità sostenuta, anche se al momento non ci sono elementi che confermino l’eccesso di velocità come causa dell’incidente.

I carabinieri della Compagnia di Cantù stanno conducendo le indagini per accertare eventuali responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia. Gli investigatori stanno analizzando i resti delle motociclette e raccogliendo testimonianze per comprendere se vi siano stati errori umani o altri fattori determinanti.

La morte dei due giovani ha lasciato un vuoto nelle vite delle loro famiglie e amici, che ora si trovano ad affrontare un dolore indescrivibile. Le autorità locali hanno annunciato che nei prossimi giorni verrà organizzata una cerimonia commemorativa per ricordare le vittime e offrire supporto alle famiglie colpite da questa tragedia.



