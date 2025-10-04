Incidente mortale a Scanzano Jonico: auto si schianta contro un camion, quattro morti





Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, lungo la strada statale 598 Fondovalle dell’Agri. L’evento ha coinvolto un’automobile e un camion, causando la morte di quattro uomini di nazionalità pakistana e il ferimento di altre sei persone, anch’esse di origine pakistana. Le autorità stanno indagando per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.





Secondo le informazioni preliminari, il sinistro è avvenuto intorno alle 14:20 e ha coinvolto una Renault Scenic grigia, un modello a sette posti, che viaggiava con dieci persone a bordo. Il veicolo si sarebbe scontrato violentemente con un camion per motivi ancora da chiarire. L’impatto è stato devastante: quattro dei passeggeri dell’auto sono deceduti sul colpo, mentre gli altri sei sono stati trasportati d’urgenza in diversi ospedali della regione, alcuni in condizioni estremamente critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasferire i feriti più gravi nei nosocomi lucani. Gli agenti hanno avviato i rilievi di rito per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. La chiusura ha provocato disagi alla circolazione, con deviazioni obbligatorie per gli automobilisti che si trovavano a transitare nella zona.

Le vittime, tutte uomini di nazionalità pakistana, erano parte di un gruppo che viaggiava insieme verso una destinazione ancora non specificata. Al momento non sono stati resi noti i dettagli personali dei deceduti. I feriti, invece, sono stati distribuiti tra diversi ospedali della Basilicata, dove i medici stanno cercando di stabilizzare le loro condizioni. Due di loro sarebbero in condizioni particolarmente gravi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie.

La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara. Gli investigatori stanno esaminando la scena per capire se l’impatto sia stato causato da una manovra errata, da un guasto meccanico o da altri fattori esterni. La Renault Scenic coinvolta era sovraccarica rispetto alla sua capacità massima di sette posti, un dettaglio che potrebbe aver influito sull’incidente.

La strada statale 598 Fondovalle dell’Agri è nota per essere una delle arterie principali della regione Basilicata, ma non è nuova a incidenti stradali gravi. La conformazione del tratto e il traffico intenso possono rappresentare fattori di rischio, soprattutto in presenza di veicoli pesanti come camion.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Numerosi residenti di Scanzano Jonico si sono radunati nei pressi del luogo dell’incidente, esprimendo cordoglio per le vittime e preoccupazione per i feriti. Anche il sindaco della città ha espresso vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione lungo le arterie stradali della zona e a rispettare rigorosamente le norme del codice della strada. La sicurezza sulle strade rimane una priorità assoluta per prevenire eventi simili in futuro.

Mentre continuano le indagini per fare chiarezza sull’accaduto, si attende anche una dichiarazione ufficiale da parte della Polizia di Stato e delle autorità locali. Il tratto stradale interessato dall’incidente rimarrà chiuso fino al completamento delle operazioni di soccorso e dei rilievi tecnici.



