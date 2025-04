Incidente mortale nel Potentino: due giovani muoiono nello scontro con un tir

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Genzano di Lucania, in Potenza, nella mattinata di lunedì 14 aprile, causando la morte di due giovani. A bordo di un’auto, un uomo di 35 anni e una donna di 24 anni, entrambi originari della Puglia, si sono scontrati con un tir. Le circostanze che hanno portato a questo sinistro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.





I soccorsi sono stati tempestivi: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Nonostante gli sforzi, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Il conducente del tir, invece, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni non sono state rese note, ma è stato assistito immediatamente dopo l’incidente.

La sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte dei due giovani attraverso un post sui social media. “Entrambi – scrive la sindaca – provenivano dalla vicina Puglia e lasciano le loro famiglie a cui vanno le sentite condoglianze della comunità”. Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai familiari delle vittime in questo momento di grande dolore.

Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne era alla guida della vettura, mentre la 24enne occupava il sedile del passeggero. Le autorità stanno ancora effettuando i rilievi del caso per determinare le dinamiche esatte dell’incidente. Non è stata ancora resa nota l’identità delle due vittime, ma si attende un comunicato ufficiale da parte delle forze dell’ordine.

L’incidente ha suscitato una forte reazione tra i cittadini e gli utenti dei social media, con molti che hanno espresso il loro dispiacere per la perdita di vite così giovani. La strada statale SS 655 Brandanica, dove è avvenuto il sinistro, è stata teatro di altri incidenti in passato, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale in quella zona.