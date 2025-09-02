Incidente mortale nella metro B: persona investita da un treno a San Paolo, linea bloccata





Tragedia oggi pomeriggio alla stazione Basilica San Paolo, sull’ormai sfortunata metro B di Roma. Un uomo è stato travolto da un treno in corsa, gettandosi sui binari – almeno così dicono le prime voci. Ovviamente, la circolazione è andata in tilt: linea B completamente bloccata in entrambe le direzioni.





Sul posto sono arrivati di corsa vigili del fuoco (pure con due squadre, mica una), polizia, 118, chi più ne ha più ne metta. Hanno dovuto tirare fuori il corpo da sotto i vagoni, roba pesante anche solo da immaginare. Tutto bloccato per permettere i soccorsi, e la stazione – viale Giustiniano Imperatore, per chi frequenta la zona – piena di lampeggianti e caos.

Per chi doveva spostarsi, bella beffa: i treni tra Monti Tiburtini e Rebibbia sono rimasti in funzione, ma per tutto il resto, vai di bus sostitutivi. Atac ha attivato le linee MB e MB1 per coprire i pezzi scoperti (da Monti Tiburtini a Laurentina sulla B, da Bologna a Ionio sulla B1). Insomma, viaggio già complicato di suo, oggi diventato una vera odissea.

Non è chiaro quanto durerà il blocco, ma se siete pendolari… mettetevi comodi. E, sì, pazienza—oggi va così.



