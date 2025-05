Incidente sulla Salaria, scontro frontale: le vittime sono Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu, entrambi 30enni

Un grave incidente stradale ha scosso le comunità di Orvinio e Scandriglia nella provincia di Rieti. Martedì 27 maggio, intorno alle ore 22, un violento scontro frontale tra due automobili ha causato la morte di Valerio Valentini, 30 anni, e Daniel Varvaroiu Radu, 29 anni. Le due vittime, originarie rispettivamente di Orvinio e Scandriglia, erano alla guida dei propri veicoli quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente all’altezza del bivio per Belmonte in Sabina, lungo la via Salaria.





L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due uomini. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, non è stato possibile rianimarli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle vetture e i carabinieri, che hanno chiuso temporaneamente il tratto stradale per effettuare i rilievi necessari e garantire la sicurezza degli altri automobilisti. Le auto coinvolte sono state successivamente rimosse e la strada è stata riaperta al traffico.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock le comunità di appartenenza delle due vittime. Valerio Valentini, infermiere presso l’ospedale De Lellis di Rieti, era una figura molto conosciuta e stimata nel borgo di Orvinio. Aveva appena compiuto trent’anni e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici, colleghi e familiari. Daniel Varvaroiu Radu, originario di Scandriglia, avrebbe compiuto trent’anni l’anno prossimo; uno dei suoi fratelli gestisce un’impresa edile nella zona.

I funerali di Valerio Valentini si terranno domani, venerdì 30 maggio, alle ore 11 a Orvinio. Per l’occasione, il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati inviati alle famiglie delle vittime da parte di amici, conoscenti e istituzioni locali.

Le autorità competenti stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non sono state rese note le cause che hanno portato allo scontro frontale, ma si ipotizza che possano essere legate a una distrazione o a condizioni sfavorevoli della strada. La polizia stradale sta conducendo ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio.

Questo tragico evento rappresenta un duro colpo per le comunità di Orvinio e Scandriglia, unite nel dolore per la perdita di due giovani vite. La via Salaria, teatro dell’incidente, è una strada tristemente nota per la sua pericolosità, motivo per cui gli abitanti della zona chiedono da tempo interventi per migliorare la sicurezza del tratto.

L’intera provincia di Rieti si stringe attorno alle famiglie di Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu, vittime di un destino crudele che ha spezzato le loro vite troppo presto.