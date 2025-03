Incredibile rivelazione al Grande Fratello: Lorenzo contro Helena, cosa nasconde il suo incontro con Shaila?

Un episodio sgradevole si è verificato all’interno della casa del Grande Fratello, dove Helena è stata oggetto di un brutto gesto da parte di alcuni concorrenti. Durante il pomeriggio di ieri, Lorenzo e Shaila hanno notato che i vestiti di Helena si trovavano nell’asciugatrice. In un momento di apparente leggerezza, Lorenzo ha esclamato: “metti a 3 ore, così si rimpiccioliscono tutti.” Questo commento, considerato uno scherzo di cattivo gusto, non è stato messo in pratica, ma ha suscitato una reazione furiosa tra il pubblico.





Le critiche nei confronti di Lorenzo e Shaila si sono moltiplicate. Gli spettatori hanno espresso il loro disappunto, affermando: “Fanno schifo sti due” e “Ma come fanno a non vergognarsi?” Molti hanno sottolineato la gravità della situazione, con un commento che ha evidenziato come Lorenzo avesse intenzione di vendicarsi: “Praticamente Lorenzo ha detto: adesso gliela faccio pagare. Qui siamo oltre il bullismo.”

La serata non è migliorata per Helena, poiché alcuni spettatori hanno notato che Shaila si sarebbe tirata del sale dietro le spalle, quasi a voler suggerire che la modella portasse sfortuna. I commenti si sono sprecati: “Ma a che livello siamo arrivati! Quei due che si buttano il sale dopo che passa Helena! Ma stiamo scherzando? Questo gesto è inaccettabile!”

Le reazioni negative hanno continuato a crescere, con molti fan di Helena che si sono mobilitati per sostenerla. Alcuni hanno ricordato come un concorrente fosse stato espulso in passato per un gesto simile, esprimendo incredulità di fronte alla situazione attuale. I telespettatori hanno commentato: “Che brutto gesto! Pensare che hanno mandato fuori un concorrente per la stessa cosa.” Altri hanno aggiunto: “Ma si può ancora vedere nel 2025 due superstiziosi fare gli scongiuri buttandosi il sale alle spalle?!”.

La tensione è aumentata quando Helena è passata per la casa, portando del pane, mentre Lorenzo e Shaila continuavano a lanciarsi il sale. Un utente ha scritto: “Helena passa dietro e porta il pane e loro buttano il sale, ma che cosa ci tocca vedere stasera.”

In vista della semifinale del Grande Fratello, i sostenitori di Helena sono stati invitati a votarla in massa per evitare la sua eliminazione. Tuttavia, c’è chi teme che la situazione possa degenerare, soprattutto se Alfonso Signorini dovesse annunciare un esito negativo del televoto per la modella. Un utente su X ha esortato i fan a farsi sentire, scrivendo: “Scrivete al Grande Fratello e alla famiglia, a tutti. E anche ad Alfonso. Signori, se non fanno andare Helena in finale niente finale, ma solo guai. Vi prego, muoviamoci.”

Questa mobilitazione potrebbe portare a un boicottaggio dell’ultima puntata, con i fan pronti a protestare in caso di eliminazione di Helena. La tensione all’interno della casa del Grande Fratello continua a crescere, e gli sviluppi futuri potrebbero rivelarsi decisivi per il destino della concorrente.