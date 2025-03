Incredibile rivelazione! Shaila si lascia sfuggire un segreto davanti a Chiara, e per Zeudi si complica tutto

La recente puntata del Grande Fratello ha visto un acceso scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, culminato in una serie di urla e pesanti accuse. Durante la diretta, Helena ha esclamato dalla cucina: “Sf**ta sei tu e non buttarmi l’acqua addosso*”, riferendosi a Zeudi, che ha negato di averle lanciato dell’acqua. In quel momento, Chiara ha risposto: “Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me”.





Helena, infuriata, ha spiegato a Jessica, che era intervenuta per capire la situazione, che Zeudi le aveva bagnato e che si era sentita infastidita dalla situazione. “Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l’ho provocata”, ha dichiarato Helena.

In un contesto di crescente tensione, Shaila e Chiara hanno successivamente discusso dell’incidente, esprimendo il loro disappunto per il comportamento di Zeudi. Shaila ha rivelato a Chiara che il gesto di Zeudi era stato inaccettabile, affermando: “Dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione. La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere”.

Chiara, pur concordando sul gesto di Zeudi, ha cercato di difendere la situazione, sottolineando che anche loro avevano i loro limiti. “Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla”, ha aggiunto Shaila.

La tensione tra Chiara e Zeudi ha continuato a crescere, con Chiara che ha avuto due scontri accesi con Zeudi. La giovane sta cercando di comprendere la vera natura della sua amica, che la scorsa settimana l’aveva attaccata per non essere intervenuta contro Lorenzo, accusandola di essere una stratega.

Il video della conversazione tra Shaila e Chiara ha suscitato un ampio dibattito sui social media. Molti utenti hanno commentato la discussione, evidenziando come Chiara abbia espresso sensi di colpa nei confronti di Helena. Un tweet ha sottolineato: “Chiara a Shaila dice di avere sensi di colpa nei confronti di Helena. Shaila: lo schizzo d’acqua (contro Helena di ieri notte) è stato proprio brutto da vedere, quindi lo ammettono”.