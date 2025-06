Infermiera arrestata per pedopornografia: nei telefoni video espliciti con un minorenne

Un’infermiera dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata arrestata con l’accusa di pedopornografia, insieme a una coppia sposata. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina, i tre si scambiavano video sessualmente espliciti che coinvolgevano un minore di sedici anni. Il materiale è stato rinvenuto nei loro telefoni cellulari.





La donna, caposala presso la struttura sanitaria, è stata sospesa in via cautelativa dalla Asl di Latina, che ha dichiarato piena fiducia nell’operato della magistratura e ha condannato fermamente i comportamenti emersi dall’inchiesta, definendoli in contrasto con i valori etici e professionali dell’Azienda.

L’uomo appartenente alla coppia coinvolta lavora anch’egli presso la Asl, ma non in ambito sanitario. Secondo gli inquirenti, aveva instaurato da tempo una relazione sentimentale con l’infermiera. Tutti e tre sono attualmente detenuti, rispettivamente nelle carceri di Velletri e Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazione di alcuni colleghi dell’infermiera, preoccupati per il suo evidente stato di malessere fisico e la presenza di lividi. Temendo una situazione di violenza domestica, hanno allertato la polizia, dando il via agli accertamenti. Le analisi forensi sui dispositivi elettronici degli indagati hanno portato alla scoperta di contenuti espliciti che hanno reso necessario l’intervento immediato della magistratura.