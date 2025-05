Inganno d’amore, come finisce: trama del film in onda su Tv8

Inganno d’amore è un thriller canadese che esplora temi di fiducia e inganno, con un cast guidato da Shiva Negar e Dillon Casey.





Tv8 trasmette il film Inganno d’amore, una produzione canadese del 2023 che combina elementi thriller con atmosfere drammatiche. La pellicola, della durata di un’ora e 30 minuti, è diretta da Michelle Ouellet e ha come protagonisti principali Shiva Negar e Dillon Casey, nei ruoli di Ashley Morrison e Marco. Drew Nelson interpreta Grant Drysdale, completando il cast principale.

Le riprese si sono svolte interamente in Canada, con Toronto come location principale, insieme ad altre aree dell’Ontario. Il film è stato prodotto dal Johnson Production Group in collaborazione con Lifetime Television e Curtis Dawe Lawyers. A livello internazionale, è conosciuto con il titolo Burned by Love.

La trama segue Ashley, che dopo aver scoperto il tradimento del marito, decide di divorziare. Questo evento la lascia profondamente scossa e incapace di fidarsi nuovamente degli uomini. In un tentativo di superare la delusione, si iscrive a un’app di incontri online, pensando che fosse un modo innocuo per distrarsi. Dopo diverse conversazioni, resta colpita da un uomo affascinante che sembra perfetto.

La storia prende una svolta drammatica quando Ashley scopre che l’uomo, Marco, è in realtà un truffatore seriale specializzato in inganni romantici. Determinata a ottenere giustizia, Ashley raccoglie le prove necessarie e le consegna alla polizia. Tuttavia, Marco non accetta di essere denunciato e cerca vendetta, mettendo Ashley in una situazione pericolosa.

Il film esplora la tensione crescente mentre Ashley cerca di sfuggire all’incubo creato da Marco. La narrazione si concentra sul suo coraggio e sulla lotta per proteggere se stessa e smascherare il truffatore.

Il cast completo include anche Mikaela Dyke nel ruolo di Tess Parks, Danny McLeod come Roger Brampton, Alexis Koetting nei panni di Jacqueline James, e Jillian Rees-Brown che interpreta Dorothy. La combinazione di un cast talentuoso e una trama avvincente rende Inganno d’amore un film che cattura l’attenzione del pubblico, offrendo uno sguardo sulle complessità delle relazioni moderne e i pericoli nascosti dietro le apparenze.