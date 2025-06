Inghilterra, Yorkshire – Alla tenera età di sedici anni, Charlotte Garside, nata con pesante caratteristiche di nanismo primordiale, continua a sorprendere medici e vicini

Nel 2007, Charlotte Garside vide il mondo pesando meno di un chilogrammo. Nata in una famiglia inglese della costa dello Yorkshire orientale, la sua comparsa destò subito stupore: le piccole dimensioni e la fragilità apparente lasciavano pochissime speranze. Tuttavia, contro ogni previsione clinica, Charlotte ha raggiunto i sedici anni, trasformandosi da “bambolina di porcellana” a ragazza determinata e attiva .





Il medico ha identificato in lei una forma estrema di nanismo primordiale, una condizione estremamente rara causata da una combinazione genetica ereditata da due portatori sani. I suoi fratelli, nati dopo, sono normodotati: la combinazione genetica unica ha colpito solo Charlotte .

Il percorso scolastico di Charlotte si è svolto in un istituto ordinario nello Yorkshire orientale, supportata da una tutor. Nonostante i tipici ritardi dello sviluppo associati al nanismo primordiale, all’età di sei anni venne valutata con un’età evolutiva di circa tre anni, un risultato che i docenti definirono soddisfacente. Oggi eccelle negli studi, è molto socievole e gode di una certa popolarità tra i compagni .

I genitori, Scott Garside ed Emma Newman, hanno attraversato momenti di grande apprensione nei primi mesi di vita di Charlotte, così delicata da non poter essere tenuta in braccio. La madre ha raccontato come molti, al primo approccio, abbiano esitato: “La gente teme che si possa rompere se la tocca. Ma lei è una piccola furia che non riesce a stare ferma un secondo.”

Oggi Charlotte vive una quotidianità molto simile a quella di coetanei della sua età: partecipa a gite a cavallo con la famiglia ed è regolarmente iscritto a scuola. A soli due anni è stata protagonista di un documentario seguito da milioni di persone in tutto il mondo, che ha contribuito a farla conoscere come “la ragazza più piccola del mondo”. Ancora oggi il suo percorso attira l’attenzione di appassionati e curiosi da ogni parte del globo .

Nonostante la lentezza nella crescita (oggi sotto i 70 cm) e alcune complicazioni mediche come la debolezza del sistema immunitario e la presenza di cisti epatiche, Charlotte continua a dimostrarsi forte e vivace. Il suo entusiasmo è contagioso, spiega la madre: “È curiosa, determinata, e ha uno spirito combattivo.”

Forte del sostegno familiare quotidiano e della crescente popolarità online, Charlotte ha tagliato al traguardo dei sedici anni mantenendo intatto il suo desiderio di vivere pienamente, condividendo la sua storia come esempio di resilienza. In un mondo spesso diviso tra ipotesi pessimistiche, lei ha scrupolosamente seguito una via inversa. La sua vita testimonia che anche quando le probabilità sembrano minime, la speranza e la determinazione possono prevalere.