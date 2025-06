Insegnante di 36 anni muore a causa del diabete: i medici attribuiscono la causa a cibi di uso quotidiano

Il diabete è una patologia pericolosa, associata a numerose complicanze, e l’alimentazione rappresenta un fattore determinante.





Il diabete è una malattia seria, con molteplici effetti collaterali potenzialmente gravi. L’alimentazione è una delle principali cause di insorgenza del diabete. È preoccupante constatare come questa patologia colpisca sempre più spesso anche le persone giovani. Attualmente non esiste una cura definitiva; la maggior parte delle terapie si concentra sul controllo della glicemia, sulle iniezioni di insulina, sulle restrizioni alimentari e sull’uso di farmaci ipoglicemizzanti.

Un diabete non controllato può portare a complicanze che danneggiano il sistema nervoso, gli organi interni e possono persino aumentare il rischio di sviluppare forme tumorali.

La tragica morte di una insegnante di 36 anni, dovuta a complicanze del diabete, ne è un esempio significativo.

Il caso della signora Luong, insegnante di 36 anni

La signora Luong, docente di lingua cinese presso una scuola primaria, è purtroppo deceduta a soli 36 anni a causa del diabete.

Alla fine del 2020, aveva iniziato a manifestare sintomi come stanchezza, affaticamento, dolori addominali e tachicardia. Tuttavia, non si era recata in ospedale a causa degli impegni lavorativi, tra lezioni, preparazione degli studenti agli esami e recupero delle lezioni perse per le chiusure dovute al COVID. Qualche mese fa, la signora Luong è improvvisamente svenuta davanti alla sua classe. In ospedale le è stato diagnosticato un diabete grave, con livelli di glicemia estremamente elevati. Nonostante le cure mediche, la situazione è rapidamente peggiorata e la paziente è entrata in coma. Dopo otto ore di ricovero, purtroppo è deceduta.

“Non mangiava quasi mai dolci”, eppure si è ammalata di diabete

Il marito, incredulo, ha chiesto ai medici come fosse possibile che la moglie, che raramente consumava dolci, avesse sviluppato una forma così grave di diabete.

Dall’analisi delle abitudini alimentari della signora Luong, i medici hanno scoperto che, pur evitando i cibi zuccherati, alcuni suoi piatti preferiti contribuivano in modo significativo all’aumento della glicemia:

1. Melanzane (cotte con olio e condimenti)

Le melanzane sono generalmente considerate salutari, poiché prive di grassi e colesterolo e ricche di proteine, calcio, ferro, fibre, fosforo, carotene, vitamina C, vitamina PP e vitamina B2.

Tuttavia, la signora Luong era solita cucinarle con abbondanti erbe aromatiche e olio. Con un peso di circa 65 kg e un’altezza di 1,50 m, era in sovrappeso. Questa condizione, associata a una dieta ricca di grassi, ha aggravato i suoi livelli glicemici e compromesso il metabolismo.

2. Cavolfiore bianco (saltato nello strutto)

Consumava spesso cavolfiore bianco, un ortaggio ipocalorico utile per chi vuole perdere peso. Tuttavia, lo cucinava saltandolo nello strutto. Secondo i medici, l’assunzione regolare di cavolfiore preparato in questo modo può risultare dannosa, poiché assorbe molto olio.

Altri alimenti ad alto rischio che aumentano la glicemia

Pane bianco

Il pane bianco è prodotto con farine raffinate e non integrali. Se consumato in eccesso o troppo frequentemente, può innalzare i livelli di zucchero nel sangue e aumentare il rischio di diabete.

Patatine fritte

Le patatine fritte, come la maggior parte dei cibi fritti, sono ricche di grassi e carboidrati, elementi che possono aggravare il diabete. I grassi, inoltre, richiedono più tempo per essere digeriti, provocando un aumento prolungato della glicemia.

Salsa di pomodoro confezionata

Anche una sola cucchiaiata di salsa di pomodoro industriale può contenere circa un cucchiaino di zucchero. È consigliabile limitarne il consumo per evitare picchi glicemici.

Zuppe in scatola

Le zuppe pronte spesso contengono ingredienti nascosti come sciroppo di mais, zucchero e sale. Un consumo regolare può aumentare silenziosamente il rischio di diabete.

Riso bianco

Il riso bianco è ricco di carboidrati che vengono rapidamente trasformati in zucchero dall’organismo. Dopo averlo consumato, la glicemia può aumentare rapidamente. Chi soffre di diabete dovrebbe preferire verdure e cereali integrali, limitando il consumo di riso bianco.