Inseguito dai carabinieri, fa scendere una donna incinta dall’auto e poi si schianta: caccia all’uomo in fuga

Un inseguimento ad alta tensione si è verificato nella serata di venerdì 2 maggio a Ostia, quando un uomo al volante di un’auto a noleggio ha ignorato l’alt intimato dai carabinieri e si è dato alla fuga. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 22:20, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia locale, impegnata in normali controlli stradali, ha tentato di fermare il veicolo sospetto. L’autista, tuttavia, ha accelerato nel tentativo di sfuggire ai militari.





Durante l’inseguimento, che si è sviluppato lungo la via dell’Idroscalo, il fuggitivo ha improvvisamente arrestato la marcia per qualche istante, permettendo a una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza di scendere dall’auto. Subito dopo, l’uomo ha ripreso la corsa, ma il suo tentativo di fuga è terminato poco dopo con uno schianto contro tre vetture parcheggiate.

A seguito dell’incidente, il conducente ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla donna incinta e l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi per accertamenti medici. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La donna, ascoltata dagli investigatori, ha dichiarato di conoscere l’uomo alla guida dell’auto solo da pochi giorni. Al momento, non sono emerse ulteriori informazioni sul rapporto tra i due. “È stato un incontro recente”, avrebbe riferito agli inquirenti durante l’interrogatorio.

Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per identificare il fuggitivo. L’auto utilizzata per la fuga è stata posta sotto sequestro e gli esperti della Polizia Scientifica hanno effettuato tutti i rilievi necessari per raccogliere elementi utili alle indagini. I carabinieri della compagnia di Ostia sono impegnati nel rintracciare l’uomo, analizzando anche eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso seguito dal veicolo.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza stradale e per le possibili implicazioni legate all’identità del fuggitivo. Gli investigatori stanno vagliando ogni ipotesi per comprendere le motivazioni dietro il comportamento dell’uomo e il contesto in cui si è verificata la vicenda.

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia assistito all’accaduto o disponga di informazioni utili a contattare le autorità competenti. La priorità resta quella di rintracciare il responsabile e chiarire la dinamica degli eventi che hanno portato a una serata di caos e tensione nelle strade di Ostia.