Insulto choc al Papa: Leone XIV definito “ridicolo” da un noto giornalista





Un semplice messaggio di auguri, diffuso in occasione dei 70 anni di Papa Leone XIV, si è trasformato in un caso mediatico. Al centro della controversia, un post del giornalista Alberto Negri, che ha duramente criticato le parole del Pontefice.





Il Papa, in occasione del suo compleanno, aveva scritto: «Compio settant’anni e ringrazio i miei genitori», un pensiero che voleva esprimere gratitudine e umiltà. Ma per Negri il messaggio non sarebbe stato adeguato alla figura di un Pontefice: «Ma chi se ne frega, neppure un ciclista dilettante sale sul palco per dire stupidaggini di questo genere», ha commentato il giornalista sui suoi profili social.

Il tono del post è proseguito con un attacco diretto al Papa: «Sei il Papa, perbacco — non conta la tua età ma quello che dici e che fai». Negri ha poi fatto un paragone con il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, osservando come di quest’ultimo non sia nota l’età, ma siano invece riconosciute le sue azioni concrete: «Quanti anni ha il cardinale Pizzaballa non lo sappiamo, ma sappiamo cosa fa».

Le parole del giornalista hanno scatenato un acceso dibattito. Da un lato, alcuni utenti hanno condiviso la critica, sostenendo che un Pontefice dovrebbe concentrarsi sui temi globali — dalle guerre alle disuguaglianze — piuttosto che su messaggi personali. Dall’altro, non sono mancate le voci in difesa del Papa, che hanno visto nel suo gesto un segno di semplicità e vicinanza, perfettamente coerente con lo stile pastorale che contraddistingue Leone XIV.

Il caso evidenzia ancora una volta quanto ogni parola o gesto pubblico del Pontefice venga osservato e interpretato. Le aspettative verso la figura papale oscillano tra la richiesta di autorevolezza istituzionale e la capacità di mostrare umanità e vicinanza ai fedeli.

Per il momento, né il Vaticano né Papa Leone XIV hanno replicato ufficialmente alle affermazioni di Negri, ma la vicenda continua a far discutere, confermando la delicatezza del ruolo di guida della Chiesa cattolica e la costante attenzione che ne accompagna ogni intervento.



