Inter da sogno, vola in finale di Champions League: eliminato il Barcellona, una notte da ricordare

Servono quattro reti per accorciare la distanza che separa Milano da Monaco di Baviera, teatro della prossima finale di Champions League. La città tedesca, che quindici anni fa ha visto l’Inter di José Mourinho conquistare il triplete, si prepara a riaccogliere i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno compiuto un’impresa straordinaria, eliminando il Barcellona in una semifinale che resterà nella storia.





Il doppio confronto ha offerto uno spettacolo indimenticabile, con un punteggio complessivo di 7-6 e un susseguirsi di emozioni che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. La gara di ritorno, disputata a San Siro, è stata un concentrato di intensità e colpi di scena.

L’Inter ha iniziato la partita con grande determinazione, riprendendo il filo del discorso lasciato nella ripresa dell’andata. Dopo venti minuti, Lautaro Martinez, reduce da giorni di discussioni sul suo stato fisico, ha sbloccato il risultato con un gol che ha infiammato lo stadio. Poco prima dell’intervallo, un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu ha portato i nerazzurri sul 2-0, alimentando le speranze di raggiungere la finale.

Nella ripresa, però, il Barcellona ha mostrato tutta la sua forza. Nel giro di pochi minuti, i blaugrana hanno trovato due reti con Eric Garcia e Dani Olmo, riportando il punteggio in parità e mettendo in difficoltà l’Inter, che sembrava aver perso intensità. A quel punto, la partita si è trasformata in una battaglia aperta.

Gli ultimi minuti del tempo regolamentare hanno regalato emozioni indescrivibili. All’88’, Raphinha ha segnato il gol del 2-3, che avrebbe qualificato il Barcellona alla finale. Tuttavia, l’Inter non si è arresa. Nonostante la stanchezza e la pioggia incessante su San Siro, al 93’ Francesco Acerbi ha trovato la rete del pareggio con un tiro sotto la traversa, portando la sfida ai tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare è arrivato il momento decisivo per i nerazzurri. Al 99’, Davide Frattesi, servito da Mehdi Taremi, ha segnato il gol più importante della sua carriera. Con un tiro preciso e potente, ha battuto il portiere blaugrana e ha fatto esplodere di gioia i tifosi sotto la curva. L’esultanza del centrocampista è stata così intensa da provocargli un leggero capogiro, ma nulla ha potuto scalfire l’entusiasmo per una rete così significativa.

Nei minuti successivi, il Barcellona ha cercato disperatamente di trovare il quarto gol per ribaltare nuovamente il risultato. Tuttavia, l’Inter ha mostrato grande compattezza difensiva e determinazione, resistendo fino al triplice fischio. Il sostegno incessante dei tifosi sugli spalti ha dato ulteriore energia ai giocatori di Inzaghi, che hanno chiuso la partita con un successo memorabile.

Con questa vittoria, l’Inter si prepara a vivere una nuova notte magica a Monaco di Baviera, dove cercherà di aggiungere un’altra pagina gloriosa alla sua storia europea. Per i tifosi nerazzurri, il sogno continua.