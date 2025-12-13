Investito da una moto a San Pietro: per Teodolo Theodoli, ciclista, tre giorni d’agonia prima della morte





Un tragico incidente stradale si è verificato a Roma, nei pressi di San Pietro, dove il ciclista Teodolo Theodoli, 62 anni, ha perso la vita dopo tre giorni di agonia. L’uomo, appassionato di ciclismo, è stato investito da una moto mentre percorreva via di Porta Cavalleggeri lo scorso martedì 9 dicembre.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 10 del mattino. Teodolo Theodoli stava pedalando lungo via di Porta Cavalleggeri, nei pressi della basilica di San Pietro, quando è stato improvvisamente travolto da una moto all’altezza di via del Crocifisso. L’impatto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato dalla sella della sua bicicletta, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Dopo l’incidente, una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha segnalato la gravità della situazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trovato due persone ferite. Il ciclista si trovava in condizioni critiche ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo. Nonostante gli sforzi dei medici, Teodolo Theodoli è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì a causa delle gravi lesioni riportate.

Anche il conducente della moto coinvolta nell’incidente, un uomo di 48 anni, ha subito delle ferite e ha necessitato di cure mediche. È stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale Santo Spirito per ricevere le cure necessarie.

Le indagini per accertare le cause e le responsabilità del tragico evento sono state affidate agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, in particolare alle pattuglie del XIII gruppo Aurelio. Gli agenti hanno effettuato i rilievi scientifici sul luogo dell’incidente e stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sono in corso verifiche per stabilire eventuali responsabilità da parte del motociclista coinvolto.

Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti stradali che stanno interessando la Capitale, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla convivenza tra ciclisti, motociclisti e automobilisti nelle strade urbane.



