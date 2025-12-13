Uno dei cani del polacco scomparso sul Gran Sasso è stato ritrovato vivo





È stato rinvenuto in vita Pirat, uno dei due cani che accompagnavano Karol Brozek, il 44enne originario della Polonia scomparso da più di venti giorni sul Gran Sasso. L’animale è stato avvistato nei pressi della seggiovia Le Fontari, a Campo Imperatore, da un ex membro del Corpo Forestale dello Stato, che ha immediatamente segnalato la sua presenza.





Successivamente, Pirat è stato affidato alle cure della Guardia di Finanza, che lo ha trasportato in una clinica veterinaria per sottoporlo a controlli e trattamenti necessari. Le condizioni del cane, nonostante il lungo periodo trascorso in un ambiente ostile, sono apparse stabili e non critiche.

La conferma del ritrovamento è stata fornita da Gianluca Museo, amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso, il quale ha dichiarato all’Ansa: “Le ricerche vanno avanti. Certo, le condizioni sono difficili e il tempo è passato, ma questo è un risultato importante che darà delle indicazioni”.

La scomparsa di Karol Brozek risale a oltre venti giorni fa, quando l’uomo si trovava nella zona del Gran Sasso insieme ai suoi due cani. Da allora, le ricerche non si sono mai interrotte, coinvolgendo numerosi soccorritori, tra cui squadre specializzate del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Nonostante gli sforzi, però, dell’uomo non si hanno ancora notizie.

Il ritrovamento di Pirat rappresenta un importante passo avanti nell’indagine. Si spera che la posizione in cui è stato trovato possa fornire indizi utili per localizzare il 44enne polacco. Tuttavia, le operazioni di ricerca continuano a essere rese difficili dalle condizioni climatiche e dalla morfologia impervia dell’area.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari enti coinvolti nelle operazioni. La zona del Gran Sasso, infatti, è caratterizzata da terreni accidentati e condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, che complicano ulteriormente le ricerche.

Nel frattempo, l’attenzione resta alta anche sul secondo cane di Brozek, che non è stato ancora localizzato. Gli esperti ritengono che l’animale possa trovarsi nelle vicinanze del luogo in cui è stato rinvenuto Pirat, ma al momento non ci sono conferme in tal senso.



