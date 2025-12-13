Martina Colombari alla semifinale di Ballando con un livido sull’occhio: cosa è successo in sala prove?





A meno di ventiquattro ore dalla seconda semifinale di Ballando con le Stelle, la concorrente Martina Colombari ha condiviso sui social un imprevisto che non è passato inosservato. Attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex Miss Italia si è mostrata con un evidente livido sull’occhio, mentre il suo maestro di ballo, Luca Favilla, presentava un bozzo sulla fronte.





Nelle immagini pubblicate, Martina Colombari appare in sala trucco, mostrando il segno violaceo che si estende intorno al suo occhio destro. Non avendo chiaro come si sia procurata il livido, ha chiesto spiegazioni al suo partner di ballo, Luca Favilla, che compariva nell’inquadratura con un segno simile sulla fronte. “Ma il livido sul mio occhio? Questa è una presa, tu hai un bozzo sulla fronte”, ha detto scherzosamente Martina, mentre Favilla ha risposto: “Me ne sarei accorto stanotte”. La concorrente, con tono ironico, ha ribattuto: “Ma mica stanotte, ieri in sala pirla”.

Nonostante l’infortunio, la coppia non sembra intenzionata a lasciarsi scoraggiare. Martina Colombari, sempre con il sorriso, ha commentato: “Vabbè, interessante, faremo un trucco smokey eyes”, cercando di sdrammatizzare la situazione. Ha poi aggiunto di avere un altro livido nella zona dove solitamente viene posizionato il microfono. La determinazione della coppia è evidente mentre si preparano per affrontare la prossima puntata del programma, in programma sabato 13 dicembre.

La competizione si fa sempre più serrata: delle coppie iniziali, ne sono rimaste solo sei, tutte pronte a dare il massimo per arrivare alla finale del 20 dicembre. Nella scorsa diretta, Martina Colombari e Luca Favilla hanno conquistato il primo posto in classifica, dimostrando un evidente affiatamento e una crescita costante nel corso delle settimane.

Tuttavia, non sono stati solo Colombari e Favilla a dover affrontare difficoltà fisiche negli ultimi giorni. Anche altri concorrenti hanno reso noto di non essere al massimo della forma in vista della penultima puntata. La conduttrice e concorrente Andrea Delogu ha raccontato di aver avuto la febbre alta, arrivando a 39 gradi, e di essersi recata in ospedale per alcuni accertamenti dopo la diretta dello scorso sabato. Nel frattempo, Barbara D’Urso, altra protagonista dello show, ha confessato di aver vissuto momenti difficili a causa di un recente infortunio alla spalla che ha interessato anche i legamenti. “Mi vedete sempre sorridente, ora sto malissimo”, ha dichiarato la conduttrice, rivelando di aver passato una notte particolarmente complicata.

Nonostante gli incidenti e i problemi fisici che stanno mettendo alla prova i concorrenti, nessuno sembra intenzionato a ritirarsi dalla competizione. La voglia di arrivare fino in fondo e conquistare il trofeo finale rimane forte per tutti i partecipanti.

La semifinale di sabato 13 dicembre si preannuncia quindi ricca di emozioni e colpi di scena. Le sei coppie rimaste in gara daranno il massimo per convincere giudici e pubblico da casa, sperando di ottenere un posto nell’attesissima finale del 20 dicembre. Per Martina Colombari e il suo maestro Luca Favilla, nonostante gli imprevisti fisici, l’obiettivo rimane quello di continuare a stupire con le loro performance sul palco di Ballando con le Stelle.



