Inzaghi spiega in tv cosa blocca la sua Inter: 4 i fattori decisivi, “parlarne è semplice”

Dopo la recente sconfitta casalinga contro la Roma, l’Inter guidata da Simone Inzaghi si trova a dover affrontare un momento complesso della stagione. Il tecnico nerazzurro, parlando ai media, ha espresso il suo stato d’animo e quello della squadra, evidenziando le difficoltà incontrate sia in campo che fuori. “Abbiamo assenze, rimesse laterali, rigori, calendari. Non serve parlare…” ha dichiarato Inzaghi, sottolineando i problemi che hanno influenzato le prestazioni dell’Inter.





La squadra milanese, dopo la battuta d’arresto contro il Bologna, ha subito un’altra sconfitta cruciale che ha rallentato la sua corsa verso lo scudetto. Inoltre, con la sfida di Champions League contro il Barcellona all’orizzonte, Inzaghi ha fatto riferimento alla “stanchezza” accumulata per il tour de force affrontato dai suoi giocatori. Pur non enfatizzando troppo la questione, ha lasciato in sospeso alcuni argomenti, permettendo ad altri di discuterne.

Inzaghi ha cercato di mescolare delusione e malcontento, cercando al contempo di infondere fiducia in un periodo difficile. “Questo è il calcio… veniamo da tre sconfitte che fanno male,” ha detto Inzaghi in un’intervista televisiva. “Ma la squadra ha fatto di tutto non con grandissima lucidità. Abbiamo messo il cuore, la gente l’ha visto. Era importantissima la partita, l’abbraccio della gente alla fine ha fatto molto piacere. Abbiamo provato a evitare con cuore e generosità quella che è stata una brutta batosta. I giocatori avranno sempre la mia riconoscenza.”

Il tecnico ha poi toccato il tema delle difficoltà esterne che stanno frenando l’Inter. Ha citato le assenze, come quella di Benjamin Pavard, che si è aggiunto alla lista degli infortunati con una distorsione alla caviglia. Inzaghi ha anche menzionato altre problematiche come le rimesse laterali, riferendosi a quanto accaduto nella partita contro il Bologna, e i rigori, facendo riferimento alla trattenuta di Ndicka su Bisseck. “Non serve parlare… anche perché parlare di altro sarebbe troppo facile. Invece, pensiamo a recuperare energie.”

In merito al caso di Pavard, Inzaghi ha spiegato: “Ha avuto una distorsione alla caviglia, vedremo nei prossimi giorni. Gli si è girata la caviglia… Anche questa non ci voleva, per noi è un giocatore molto importante.”

Analizzando la partita contro la Roma, Inzaghi ha fatto un bilancio delle cose che non hanno funzionato. L’Inter non è riuscita a giocare come squadra, mancando della compattezza che invece gli avversari hanno dimostrato. “Non abbiamo mai pressato di squadra,” ha ribadito anche in conferenza stampa. “Abbiamo peccato per troppe iniziative individuali e poi preso gol di rimpallo… La Roma ha fatto una grande partita e le va dato onore al merito.”

La lucidità è stata uno dei fattori mancanti per l’Inter durante la sfida contro i giallorossi. Il tecnico ha sottolineato come la sua squadra abbia faticato a mantenere la concentrazione necessaria per affrontare un avversario organizzato e determinato.

In questo contesto, Simone Inzaghi si trova a dover gestire una situazione complessa, cercando di motivare i suoi giocatori e di riorganizzare le strategie per affrontare le prossime sfide cruciali della stagione. La capacità di recuperare energie fisiche e mentali sarà fondamentale per l’Inter, che deve ritrovare la strada verso il successo e superare gli ostacoli attuali.