Isobel Kinnear di Amici: nuova fiamma con Federico Nicotera, l’ex tronista di Uomini e Donne? I dettagli sul presunto flirt

Dopo la sua esperienza ad Amici, Isobel Kinnear continua a far parlare di sé: la ballerina australiana sarebbe legata a Federico Nicotera di Uomini e Donne.





Isobel Kinnear, una delle ballerine più amate di Amici di Maria De Filippi, è al centro di un nuovo gossip. Nonostante non abbia vinto il talent show, la sua energia e il suo talento l’hanno resa una protagonista indimenticabile. Isobel, originaria dell’Australia, ha lottato per ben tre anni per entrare nella scuola di Amici, dimostrando grande determinazione e conquistando il pubblico italiano con il suo stile unico.

Arrivata in finale nella ventiduesima edizione di Amici, Isobel ha anche vissuto una storia d’amore con Cricca, cantante e compagno di scuola. I due sono stati insieme per circa un anno, ma la loro relazione si è conclusa definitivamente nel gennaio 2024, come confermato da un post di Cricca su Instagram. Dopo la separazione, la vita sentimentale di Isobel era rimasta lontana dai riflettori, fino a ora.

Secondo il portale Isa e Chia, Isobel starebbe frequentando Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. Federico, noto per aver scelto Carola Carpanelli durante il programma di Maria De Filippi, si è separato da quest’ultima a giugno 2023. Dopo alcune relazioni smentite, il suo nome è ora accostato a quello della ballerina australiana.

A scatenare i rumors è stata una foto condivisa da Isobel, in cui appare mano nella mano con un uomo. Gli utenti più attenti hanno riconosciuto Federico e hanno notato uno scambio di “segui” e like reciproci sui social, persino da parte della madre di lui. Un dettaglio che ha alimentato le speculazioni sulla nascita di una nuova coppia.

Il pubblico si divide

I fan dei due programmi firmati Maria De Filippi si sono divisi tra curiosità e entusiasmo per questa possibile unione tra due volti così amati. Se confermato, il legame tra Isobel e Federico sarebbe un perfetto incontro tra il mondo del talent show e quello del dating show, portando nuova luce sulle loro rispettive carriere e vite personali.

Resta da vedere se questa relazione sarà ufficializzata, ma una cosa è certa: Isobel continua a essere una figura che cattura l’attenzione, non solo per il suo talento nella danza ma anche per le sue vicende personali, che continuano a far sognare i fan.