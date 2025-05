Isola 2025, Simona Ventura si scontra con Adinolfi: “Da single ho adottato una bambina. Che sia una coppia eterosessuale o omosessuale, ciò che conta è l’amore.”

Simona Ventura ha deciso di rispondere alle recenti dichiarazioni di Mario Adinolfi sul tema delle adozioni, affrontando l’argomento con la sua esperienza personale. Durante una puntata dell’Isola dei Famosi 2025, trasmessa lo scorso mercoledì 28 maggio, la conduttrice ha parlato apertamente della sua scelta di adottare una bambina, Caterina, e ha espresso il suo punto di vista su un tema tanto delicato.





Nel 2006, Simona Ventura ha adottato Caterina, descrivendola come “figlia di una parente in difficoltà”. La conduttrice ha raccontato di aver cresciuto la bambina da sola, avendo intrapreso il percorso di adozione come single. Durante la trasmissione, ha dichiarato: “Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia, ha quasi 19 anni. È uno dei regali più grandi che abbia mai ricevuto nella mia vita. L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single. Lei è mia figlia e io sono sua madre.”

Queste parole sono state pronunciate in risposta alle affermazioni di Mario Adinolfi, giornalista e concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, che nei giorni precedenti aveva espresso dubbi sulla possibilità che un bambino potesse crescere con due padri o in famiglie omosessuali. Adinolfi aveva dichiarato: “Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà: ‘Ma chi è mio padre?’. Non c’entra se sei cresciuto bene o male, si chiederà: ‘Da chi provengo?’. È una domanda inevitabile anche se sei stato allevato dai migliori del mondo.”

Simona Ventura, rispondendo a queste dichiarazioni, ha voluto sottolineare come il ruolo di genitore non dipenda dalla biologia ma dall’amore e dalla dedizione che si offre al bambino. Ha spiegato: “Il mestiere di genitori è un mestiere difficilissimo. Però per me non ha una genesi biologica, ma il mestiere di genitore si combatte e si guadagna sul campo.” La conduttrice ha poi aggiunto che puntare il dito contro le famiglie omosessuali è un errore, evidenziando come i problemi possano verificarsi in ogni tipo di nucleo familiare: “Mario, i fallimenti ci sono in tutte le famiglie. Io seguo una casa famiglia, ci sono state delle famiglie eterosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti e delle famiglie omosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti. Le famiglie sono tutte uguali.”

Infine, Ventura ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza dell’amore per il benessere di un bambino, indipendentemente dalla composizione familiare: “Quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno d’amore, ha bisogno di cura, ha bisogno di dedizione, ha bisogno di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita. Che siano padre e madre, due padri o due madri non importa. È l’amore la chiave perché un bambino diventi un uomo felice.”

Le dichiarazioni della conduttrice hanno suscitato ampio dibattito sui social e tra il pubblico dell’Isola dei Famosi, evidenziando ancora una volta quanto sia attuale e complesso il tema delle adozioni e della genitorialità nelle diverse configurazioni familiari.