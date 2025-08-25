Italia Lita Levidi causa morte: età, figli, lavoro e biografia, chi era la moglie di Renato Carosone





Allora, parliamo un po’ di Lita Levidi – sì, proprio lei, la moglie di Renato Carosone, quello che anche tua nonna ballava in salotto. Lita, all’anagrafe Italia Levidi (ma chi la chiamava così?), era molto più di una “moglie di”.





La loro storia? Da film, letteralmente. Si incontrano in Africa – roba che oggi chiameremmo “colpo di fulmine” e che Instagram avrebbe adorato – lui era lì a suonare con una compagnia d’arte, lei già ballerina con una presenza scenica niente male. Scatta la scintilla, lui resta pure dopo lo scioglimento della compagnia. Mica scemo.

Sul lavoro, niente da aggiungere: Lita era una ballerina, e pure talentuosa. Non solo la musa di Carosone, ma pure la protagonista silenziosa di un sacco di successi del marito. Tipo “Maruzzella”? Dedicata a lei, giusto per chiarire il livello di feeling tra i due.

E i figli? In pratica, Carosone si prende a cuore Giuseppe, detto Pino, il figlio che Lita aveva già. Lo considera suo, senza troppe storie. Famiglia allargata ante-litteram, altro che modernità. Dopo la guerra, si ritrovano tutti quanti in Italia a bordo di una nave greca dal nome praticamente impronunciabile, Dorotea Paxos, e si stabiliscono a Rota d’Imagna, provincia di Bergamo. Lì Renato si improvvisa anche produttore e apre un piccolo studio di registrazione. Gente con iniziativa, insomma.

Capitolo triste: Renato muore nel 2001, a 81 anni, se ne va nel sonno. Lita invece lo segue undici anni dopo, il 19 marzo 2012. Insomma, una coppia che ha tenuto botta tra passioni, concerti e qualche tempesta. Altro che le love story di oggi.



