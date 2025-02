Iustin muore a 17 mesi nella culla, il dolore straziante di mamma e papà: «Ha smesso di respirare»

Un dramma ha colpito la comunità di Caerano San Marco, in provincia di Treviso, con la tragica morte di Iustin Valentin Grigoras, un bambino di soli diciassette mesi. La scoperta del corpo senza vita del piccolo ha scatenato un’ondata di dolore e incredulità tra i familiari e i residenti. Nella tarda mattinata di lunedì, la madre, Daniela, dopo aver accompagnato i due figli maggiori a scuola, ha trovato Iustin riverso nella sua culla, a pancia in giù, e non respirava più.





La famiglia, originaria della Romania, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma le speranze di salvare il bambino si sono rivelate vane. L’ambulanza e l’automedica sono arrivate rapidamente all’abitazione, situata all’incrocio tra via De Gasperi e via Tintoretto, ma gli sforzi del personale medico sono stati inutili. Il piccolo era già privo di vita, e la notizia ha lasciato tutti sbigottiti.

Il padre, Gheorghe, noto nella comunità come Giorgio, lavora come operaio in una ditta locale e insieme alla moglie ha espresso il desiderio di chiarire le cause della morte del loro bambino attraverso un’autopsia. “Abbiamo chiesto all’Ulss 2 di poter far svolgere sul corpicino del nostro figlioletto l’autopsia per chiarire le cause di questa terribile morte bianca, per ora senza un perché,” hanno dichiarato i genitori. La famiglia spera che i risultati dell’autopsia possano offrire qualche spiegazione a questa tragedia inaspettata.

Iustin era un bambino che stava crescendo bene e in salute, e la sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi genitori, ma anche l’intera comunità. In queste ore, sono numerosi i messaggi di cordoglio che giungono alla famiglia Grigoras, esprimendo solidarietà e vicinanza in un momento così difficile. La comunità di Caerano San Marco si è mobilitata per supportare i genitori in questo drammatico frangente, dimostrando un forte senso di unità e affetto.

La tragedia ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti, molti dei quali si sono uniti nel lutto per la perdita del piccolo. I genitori, distrutti dal dolore, hanno trovato conforto nei messaggi di sostegno che stanno ricevendo da amici e conoscenti. L’atmosfera nel paese è segnata da un profondo senso di tristezza e incredulità per quanto accaduto.

Le autorità locali e i servizi sociali sono stati informati della situazione, e si stanno attivando per garantire che la famiglia riceva il supporto necessario in questo momento di crisi. La morte di Iustin è stata definita una “morte bianca”, un termine che si riferisce a decessi improvvisi e inaspettati, spesso nei neonati e nei bambini piccoli, e che rappresenta una delle più grandi paure per i genitori.