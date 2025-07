Jannik Sinner conquista Wimbledon e incontra la Royal Family, tra complimenti e tifo per Alcaraz

Dopo un trionfo storico che ha portato per la prima volta il Tricolore a sventolare sui campi di Wimbledon, Jannik Sinner ha vissuto un’esperienza unica non solo sportiva, ma anche personale. Il giovane tennista italiano, dopo aver sconfitto il campione uscente Carlos Alcaraz in una finale emozionante, ha avuto l’opportunità di incontrare la Royal Family. L’incontro, sebbene cordiale, non è stato privo di particolarità, dato che alcuni membri della famiglia reale avevano espresso il loro sostegno per il rivale spagnolo.





Il torneo di Wimbledon 2025 ha segnato un punto di svolta nella carriera di Sinner, che ha saputo imporsi contro uno degli avversari più temibili del circuito. Dopo la vittoria, il campione italiano si è lasciato andare all’emozione, celebrando con i suoi cari e il suo team sugli spalti. Tornato sul campo per la premiazione, si è trovato faccia a faccia con la Principessa Kate Middleton, madrina del torneo, che ha avuto il compito di consegnare il trofeo ai due finalisti.

Subito dopo la cerimonia ufficiale, Sinner ha chiesto indicazioni su come comportarsi durante l’incontro con la principessa, dimostrando grande rispetto per il protocollo reale. L’imbarazzo iniziale è stato rapidamente superato grazie alle formalità del momento e alla gioia per il risultato ottenuto. Tuttavia, l’incontro più curioso è avvenuto successivamente, quando il tennista ha incrociato casualmente la Principessa Kate, il Principe William e i loro figli, George e Charlotte, all’interno delle strutture di Wimbledon.

Durante questo incontro informale, Sinner ha ricevuto i complimenti dal giovane George, che gli ha rivolto un semplice ma significativo: “Well played”. Tuttavia, è emerso che sia il principino che sua sorella Charlotte avevano una preferenza per il suo avversario. La piccola Charlotte, infatti, era già stata presentata l’anno precedente al campione spagnolo dalla madre, la Principessa Kate, come una sua grande tifosa. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di leggerezza al momento, mostrando come anche i reali possano avere passioni sportive e preferenze personali.

Le immagini trasmesse durante la finale hanno mostrato chiaramente che il giovane George, pur mantenendo un atteggiamento composto, non sembrava particolarmente entusiasta della sconfitta di Alcaraz. Alcuni gesti catturati dalle telecamere, come sbuffi e sguardi pensierosi, hanno lasciato intendere che anche lui tifasse per il campione spagnolo. Questo non ha però impedito ai principini di riconoscere il valore della prestazione di Sinner, dimostrando rispetto per il nuovo vincitore.

Per il tennista altoatesino, l’incontro con la famiglia reale è stato un momento che difficilmente dimenticherà. Non solo ha rappresentato un riconoscimento importante per la sua carriera, ma ha anche offerto un’occasione unica di interazione con una delle famiglie più influenti al mondo. La possibilità di accedere al prestigioso Royal Box per sempre e di richiedere biglietti quotidiani per le future edizioni del torneo è solo uno dei privilegi riservati ai vincitori di Wimbledon, consolidando ulteriormente il legame tra Sinner e lo storico torneo londinese.

La vittoria di Sinner contro Alcaraz, due volte campione in carica, segna un capitolo importante per lo sport italiano. Il successo non solo conferma la crescita del giovane talento, ma rappresenta anche un simbolo di orgoglio nazionale. L’immagine del trofeo sollevata sul campo centrale di Wimbledon, con il pubblico in visibilio e gli spalti pieni di tricolori, resterà impressa nella memoria degli appassionati di tennis e degli sportivi italiani.

L’incontro con la famiglia reale aggiunge una dimensione inedita a questa giornata storica. Nonostante le preferenze personali dei principini per Alcaraz, l’atteggiamento rispettoso e i complimenti rivolti a Sinner testimoniano l’importanza del fair play e della sportività anche nei momenti più delicati. Per il giovane campione italiano, questo episodio rappresenta un ulteriore tassello nella sua ascesa verso l’élite del tennis mondiale

„This is Charlotte, cheering you on.“ Looking forward to see if Carlos Alcaraz Nr. 1 Fan Princess Charlotte attend too today … 🤞🏻 🎥 Wimbledon pic.twitter.com/4s9nNP328B — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2025