Jannik Sinner spunta a sorpresa a Che Tempo Che Fa: “Con Alcaraz ci vediamo più che con sua madre”





Apparizione inaspettata ma accolta con entusiasmo quella di Jannik Sinner nella puntata di domenica sera di Che Tempo Che Fa. Il campione altoatesino, ancora fresco del trionfo alle ATP Finals di Torino, è intervenuto in collegamento video, accolto da Fabio Fazio tra applausi e orgoglio nazionale. Il conduttore gli ha tributato tutti gli onori per una stagione 2025 chiusa nel modo migliore possibile, confermandolo come simbolo dello sport italiano nel mondo.





L’intervista si è trasformata in una conversazione intima e sincera sul successo, sulla crescita e sulla rivalità che ha contribuito a renderlo il numero uno del tennis mondiale.

“Sono fortunato ad avere Alcaraz come rivale”

Alla domanda di Fabio Fazio su come si possa continuare a migliorare dopo una stagione perfetta, Sinner ha risposto con la lucidità e la calma che ormai lo contraddistinguono: “Sono fortunato per il fatto che ci sia Carlos Alcaraz, perché quando c’è una persona competitiva ti aiuta.”

Il tennista ha spiegato che la presenza costante di un avversario di alto livello è uno stimolo fondamentale per progredire: “Quando hai qualcuno che ti mette sotto pressione, che ti obbliga a dare sempre di più, diventi automaticamente migliore.”

Ha poi aggiunto che, nonostante i successi, ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto nel servizio e nella gestione dei momenti decisivi dei match. “Con il mio team stiamo già discutendo di come affrontare il 2026. La perfezione non esiste, ma ogni giorno provo a essere il migliore possibile per quella giornata.”

“Vedo più lui che mia madre”

Durante il dialogo, Fazio ha sottolineato la maturità del campione, definendola “una qualità quasi innaturale per un ragazzo di 23 anni”. “Le tue qualità sono pazzesche,” ha detto il conduttore.

Sinner ha sorriso e attribuito il merito del suo equilibrio al gruppo di lavoro che lo accompagna: “È tutto grazie al team. Mi aiutano a crescere, a restare concentrato e sereno. Lavoriamo tanto, ma lo facciamo con passione.”

Il conduttore ha poi ricordato una battuta di Carlos Alcaraz, che di recente aveva scherzato dicendo di vedere Sinner più spesso di sua madre, dato che i due si affrontano o si incontrano in quasi tutti i grandi tornei. La replica del campione italiano, con il suo consueto sorriso riservato, è diventata subito virale: “Succede anche a me, è vero.”

Un momento leggero che ha mostrato la complicità e il rispetto reciproco tra due dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

Una rivalità che diventa amicizia

Il rapporto tra Sinner e Alcaraz è ormai diventato una delle narrazioni più seguite dello sport contemporaneo. I due giovani si sono spartiti i titoli più importanti del circuito, affrontandosi in finali, conferenze stampa e sessioni di allenamento condivise. Una rivalità che, come sottolineato da Fazio, si è trasformata in una sorta di amicizia professionale fatta di rispetto, stimolo continuo e crescita reciproca.

“Quando due atleti si spingono così a vicenda, vincono entrambi,” ha commentato il conduttore, riassumendo perfettamente la dinamica che lega i due campioni.

I prossimi obiettivi

Nel finale del collegamento, Jannik Sinner ha parlato dei suoi piani immediati dopo la vittoria di Torino: “Adesso voglio festeggiare con il mio team e prendermi qualche settimana di riposo. Poi si riparte: a gennaio comincia la nuova stagione e ci sarà l’Australian Open da difendere.”

Con la consueta umiltà, ha ringraziato i tifosi italiani per il sostegno ricevuto durante l’anno e ha promesso di continuare a lavorare per migliorarsi: “Il bello dello sport è che non si finisce mai di imparare.”

Il pubblico in studio e da casa ha salutato il campione con un lungo applauso, a coronamento di una stagione straordinaria che lo ha consacrato definitivamente nell’élite del tennis mondiale.



