Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese su Helena Prestes a The Couple: “L’abbiamo incontrata pochi giorni fa”

Ieri sera è andata in onda su Canale5 la prima puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Il programma si svolge nella stessa casa che ha ospitato i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma con alcune modifiche nell’arredamento. Dopo la puntata, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, due dei concorrenti del reality, si sono ritrovati in giardino per una conversazione in cui hanno commentato la loro esperienza e fatto riferimento a Helena Prestes, figura già nota a entrambi.





Durante la chiacchierata, Antonino Spinalbese, hair stylist e concorrente del programma, ha dichiarato di non aver seguito l’ultima edizione del Grande Fratello: “Non l’ho visto il Grande Fratello, ma conoscevo Helena (Prestes, ndr)”. A queste parole ha risposto Jasmine Carrisi, che ha aggiunto: “Io sì, c’era mia zia, Amanda (Lecciso, ndr). Helena l’ho sentita prima di entrare qui”. Spinalbese ha quindi rivelato di aver incontrato Helena Prestes pochi giorni prima dell’inizio del programma: “Io l’ho vista venerdì scorso”.

La casa in cui si svolge il reality, che ha ospitato i concorrenti del Grande Fratello fino a una settimana fa, è stata oggetto di commenti anche da parte di altri partecipanti. In particolare, Brigitta e Benedicta Boccoli, sorelle e concorrenti di The Couple, si sono lamentate delle condizioni della cucina. Durante una conversazione con Antonino Spinalbese, le due hanno notato un cattivo odore proveniente dalla stanza. “È puzza di fogna, sono stati sei mesi qua dentro”, ha dichiarato Brigitta Boccoli, suggerendo di aprire l’acqua per farla scorrere. La sorella Benedicta ha aggiunto: “Questa cucina è vecchia, hai visto?”.

Il nuovo reality di Canale5 promette di offrire dinamiche interessanti tra i suoi concorrenti, che dovranno convivere nella stessa casa e affrontare le sfide proposte dal programma. La presenza di personaggi come Antonino Spinalbese, noto per il suo passato sentimentale e lavorativo, e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, aggiunge ulteriore interesse al format.

Le interazioni tra i concorrenti, già dalla prima puntata, hanno iniziato a delineare rapporti e tensioni che potrebbero evolversi nel corso del programma. La casa, che porta con sé il ricordo dell’ultima edizione del Grande Fratello, sembra essere un elemento di confronto per i partecipanti, sia per le condizioni in cui si trova sia per le esperienze vissute al suo interno.

Il programma, condotto da Ilary Blasi, punta a coinvolgere il pubblico con un mix di dinamiche relazionali e sfide, sfruttando anche il richiamo di volti noti e legami con altri reality. La presenza di personaggi come Helena Prestes, citata da Spinalbese e Carrisi, potrebbe aggiungere ulteriori intrecci alla narrazione del programma.

Con The Couple, Canale5 cerca di proporre un nuovo format capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico dopo il successo del Grande Fratello. La casa, pur essendo la stessa, ha subito alcune modifiche per adattarsi alle esigenze del nuovo reality, ma sembra conservare alcune problematiche strutturali, come evidenziato dalle lamentele delle sorelle Boccoli.