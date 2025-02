Javier Martinez ha avvertito Mariavittoria di prestare attenzione a Lorenzo e Shaila dopo un inatteso voltafaccia durante l’ultima puntata del Grande Fratello

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 febbraio, si è verificato un sorprendente cambiamento di dinamiche all’interno della Casa. Quando a Amanda Lecciso è stato chiesto di scegliere un concorrente da portare con sé al ballottaggio per la finale, la sua scelta ha lasciato tutti a bocca aperta: non ha optato per la sua amica Mariavittoria, ma per Stefania Orlando. Quest’ultima, sebbene sia stata eliminata temporaneamente, ha suscitato reazioni tra i concorrenti.





Subito dopo questa decisione, Mariavittoria ha colto l’occasione per vendicarsi, contribuendo con il suo voto a mandare Loredana in nomination. Questo episodio ha evidenziato il clima strategico che pervade il reality, come dimostrato dal piano di Lorenzo Spolverato di “far fuori” Helena Prestes, mandandola al televoto insieme a Zeudi Di Palma. In questo contesto, Javier Martinez ha ritenuto opportuno lanciare un avvertimento a Mariavittoria.

Al termine della diretta, Javier ha cercato di confrontarsi con Mariavittoria, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione. L’atleta argentino ha notato come, subito dopo la scelta di Amanda, Lorenzo e Shaila si siano avvicinati a Mariavittoria, e ha voluto avvisarla: “Stai molto attenta adesso perché la gente prende poi la palla al balzo. Non è un caso che Lorenzo e Shaila siano arrivati lì al tuo fianco. Guardale le cose”. La risposta di Mariavittoria è stata di riconoscenza: “Io le guardo, ti ringrazio per l’avvertimento, ma tranquillo che io guardo tutto”.

Successivamente, Javier ha riflettuto sulla decisione di Amanda Lecciso, dicendo: “Anch’io ci sarei rimasto male fossi stato al tuo posto. Però lei si è presa tanta mer** da parte di tutti. Ci sta che ci sei rimasta male, anche se penso che forse sei proprio tu ad averla presa meglio”. Mariavittoria ha confermato di essere rimasta delusa, ma ha anche dimostrato una certa maturità nel gestire la situazione: “Ci sono rimasta male, ma so ridimensionare e capire. Me l’aspettavo comunque per una serie di motivi”. Tuttavia, ha avvertito che ci sarebbero state delle conseguenze.

La tensione all’interno della Casa continua a crescere, con i concorrenti che si muovono strategicamente per garantirsi un posto nella finale. Le alleanze si stanno formando e sciogliendo rapidamente, e ogni decisione sembra avere ripercussioni significative. Javier, con il suo avvertimento, ha messo in guardia Mariavittoria non solo riguardo a Lorenzo e Shaila, ma anche sul modo in cui le relazioni tra i concorrenti possono influenzare il gioco.

In un ambiente competitivo come quello del Grande Fratello, le interazioni tra i concorrenti diventano cruciali. La scelta di Amanda ha innescato una serie di reazioni che potrebbero cambiare il corso del gioco. Mariavittoria, consapevole della situazione, dovrà navigare con cautela tra le varie alleanze e strategie, cercando di mantenere la propria posizione senza compromettere i rapporti con gli altri inquilini.