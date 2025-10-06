Javier Martinez pronto al matrimonio con Helena Prestes: “Le ho perdonato tutto, ora sogno una famiglia con lei”





La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a crescere. Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, i due hanno condiviso dettagli sulla loro vita insieme e sui progetti futuri. Dopo essersi conosciuti nella famosa casa televisiva, hanno deciso di trasferirsi a Terni, lontano dalla frenesia di Milano, per iniziare una convivenza che entrambi definiscono serena e appagante.





Durante l’intervista, Javier Martinez ha raccontato: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato. Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati”. La scelta di lasciare Milano per la tranquillità di una città più piccola è stata condivisa da Helena Prestes, che ha aggiunto: “A Terni non mi manca niente, andare a convivere era il nostro sogno”.

La coppia ha rivelato di avere intenzioni serie per il futuro. Entrambi desiderano costruire una famiglia e sognano il matrimonio. A tal proposito, Javier Martinez ha dichiarato: “Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà”. Queste parole sono state confermate da Helena, che ha sorriso aggiungendo: “Me lo dice sempre”.

Nonostante il loro amore sembri solido, la coppia ha affrontato un momento difficile in passato. Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto loro come abbiano superato un periodo segnato da un presunto tradimento. La vicenda riguardava alcuni incontri tra Helena Prestes e il suo ex, Carlo Motta, che avevano suscitato dubbi e tensioni nella relazione. Secondo quanto riportato, Carlo Motta aveva dichiarato di aver incontrato più volte Helena, e successivamente Javier aveva scoperto delle chat tra i due.

Su questo argomento, Helena Prestes ha spiegato: “Pensavo che certe cose non dovevo dirle a Javier, ho sentito il mio ex. Lo avevo detto, ma non è piaciuto. Abbiamo avuto un momento difficile”. Nonostante questo episodio abbia messo alla prova la loro relazione, Javier Martinez ha dimostrato grande maturità e capacità di perdonare. Ha infatti affermato: “Non voglio tornare a quel periodo, è stato un momento brutto. Me ne sono fatto una ragione, ho scoperto di saper perdonare. Non voglio essere presuntuoso ma mi faccio i complimenti perché ho capito che l’amore vince su tutto”.

Oggi, la coppia sembra aver superato ogni difficoltà e guarda al futuro con ottimismo. La loro vita a Terni rappresenta un nuovo capitolo, lontano dalle distrazioni e dalle pressioni della grande città. Questa serenità sembra aver rafforzato ulteriormente il loro legame, permettendo loro di concentrarsi sui loro obiettivi comuni.

L’esperienza al Grande Fratello ha rappresentato per entrambi un punto di svolta personale e sentimentale. Se da un lato ha permesso loro di conoscersi e innamorarsi, dall’altro li ha messi alla prova in diverse occasioni, come dimostrano gli episodi raccontati durante l’intervista. Tuttavia, la determinazione di entrambi nel costruire qualcosa di solido insieme sembra aver prevalso su ogni ostacolo.

Con l’annuncio dei loro progetti futuri, Helena Prestes e Javier Martinez dimostrano che la loro storia d’amore è ben più di un semplice legame nato sotto i riflettori televisivi. Il desiderio di formare una famiglia e la promessa di matrimonio rappresentano i prossimi passi in un percorso che entrambi affrontano con consapevolezza e dedizione reciproca.



