Javier rompe il silenzio prima della finale del Grande Fratello: il commento che divide tutti

Un vero e proprio caso mediatico si è scatenato nelle ultime ore attorno a Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello e pallavolista argentino, che avrebbe fatto alcune dichiarazioni private a fan riguardo alla finale del reality show di Canale 5. La notizia, non confermata ufficialmente, ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo il pubblico tra chi la considera veritiera e chi la liquida come una montatura. Il clima di tensione si aggiunge all’attesa per la finalissima, in onda questa sera.





Secondo alcune segnalazioni apparse su X, Javier Martinez avrebbe riferito che lui e Tommaso potrebbero essere accompagnati da una scorta durante la serata conclusiva del Grande Fratello. Il motivo sarebbe legato alla presenza di alcune fan del gruppo “Zelena”, che si opporrebbero ai due ex concorrenti. Una segnalazione pubblicata online riporta: “Javier ha parlato con delle fan e ha detto che Tommaso e lui avranno la scorta domani sera perché ci sono le ‘Zelena’ che stanno contro di loro. Io sono schifata”. Questo commento ha immediatamente sollevato un’ondata di reazioni contrastanti sul web.

La notizia ha generato un vero e proprio subbuglio tra gli utenti, con opinioni fortemente discordanti. Da un lato, i sostenitori di Javier Martinez hanno espresso indignazione per l’accaduto, invitando il gruppo Zelena a moderare i toni. Alcuni commenti su X recitano: “Datevi una regolata”. Dall’altro lato, c’è chi ritiene che si tratti di una fake news creata ad arte per alimentare tensioni prima della finale. Un utente scrive: “Posso capire dove sta il video di Javier che dice che ha bisogno della scorta?! Ma perché si inventano queste cavolate? Manco fosse il G8”.

Non sono mancati nemmeno commenti ironici sulla vicenda. Un altro utente ha scritto: “Sì, ciao, la scorta… Ma chi sono, il presidente della Repubblica e del Consiglio? Con tutte le cose da fare, secondo voi possiamo perdere tempo appresso a loro? Vabbè, voi che ci credete pure…”. Nonostante le polemiche, alcune fan del gruppo Zelena hanno pubblicato foto e video sui social che sembrano dimostrare intenzioni tutt’altro che pericolose. Secondo le immagini condivise, alcune di loro sono arrivate a Roma dall’estero per assistere alla finale, ma il loro comportamento appare pacifico.

La giornata di ieri ha visto Javier Martinez impegnato nelle prove di un balletto che sarà presentato durante la diretta di questa sera. L’ex concorrente si è ritrovato insieme ad altri ex partecipanti del reality, sotto la guida di Enzo Paolo Turchi, che ha coordinato le coreografie. Nonostante il clima di festa tra gli ex gieffini, le presunte dichiarazioni di Javier hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico, distogliendo momentaneamente l’interesse dalla gara tra i finalisti.

La finale del Grande Fratello vedrà sfidarsi Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e la vincitrice del ballottaggio tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Mentre cresce l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria, il caso legato a Javier Martinez rischia di oscurare l’evento. La produzione del Grande Fratello non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo alle misure di sicurezza o alle presunte tensioni tra fan.