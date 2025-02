Jessica e Amanda, scontro al Grande Fratello: Signorini svela la frase che ha scatenato la polemica

Nella puntata del 6 febbraio del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto luce su una frase sussurrata da Jessica che ha creato nuovi attriti con Amanda.





Nella puntata di giovedì 6 febbraio del Grande Fratello, Alfonso Signorini è tornato a parlare del conflitto che sta infiammando la casa: quello tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Il conduttore ha deciso di portare alla luce una frase sussurrata da Jessica, che non era stata subito trasmessa durante la diretta, ma che le telecamere avevano prontamente catturato.

La guerra fredda tra Jessica e Amanda, iniziata con piccole tensioni quotidiane, ha visto nuovi sviluppi nei giorni precedenti. In particolare, Mattia aveva suggerito ad Amanda di indossare degli orecchini per farsi notare, ma lei non li aveva e si era rivolta a Jessica. Nonostante il loro recente battibecco, Jessica, incredula, le ha prestato gli orecchini e, poco dopo, ha commentato in confessionale: “Ha un atteggiamento che fa ridere solo lei”, insinuando che Amanda fosse un po’ sopra le righe.

Ma il vero momento di tensione è arrivato quando Amanda ha ricevuto un aereo con un messaggio. Pamela e Jessica, non particolarmente entusiaste, hanno mostrato il loro disappunto, con Jessica che ha sottolineato: “Ma sei sicura che lo paghi te?”, facendo riferimento alla possibilità che Amanda sarebbe stata mantenuta. La situazione è poi peggiorata quando Jessica ha sussurrato una frase destinata a scatenare ulteriori polemiche: “Hanno i miliardi, spero che la sorella manderà gli orecchini”. Un riferimento che non poteva non essere diretto a Loredana Lecciso e, soprattutto, a Al Bano.

Alfonso Signorini ha colto l’occasione per approfondire la situazione, chiedendo a Jessica di chiarire quanto detto. La risposta di Jessica è stata rapida e diretta: “Stiamo parlando di… ad averceli questi soldi”. Amanda, visibilmente irritata, ha cercato di distaccarsi, rispondendo: “Ma mica è mio marito”, suggerendo che, anche se fosse vero, non c’entrava nulla con la questione. Nonostante l’aspro scambio, Jessica ha cercato di smorzare la situazione, ribadendo: “Lo conosco, persona meravigliosa” e lanciando un invito per un “kit di bellezza per Amanda”.

Questo nuovo scontro ha messo in evidenza la continua rivalità tra le due concorrenti, ma anche la capacità di Jessica Morlacchi di sferzare commenti taglienti senza mai perdere la calma, mettendo ulteriormente in difficoltà Amanda Lecciso. Il pubblico si chiede cosa accadrà nelle prossime puntate e quale sarà l’ulteriore evoluzione di questa guerra fredda che sembra non voler finire mai.