Jessica è stata annunciata come seconda finalista del Grande Fratello, scatenando polemiche tra il pubblico e i fan, che si sono divisi sull’esito del televoto

Nella serata del 24 febbraio, il Grande Fratello ha rivelato la seconda finalista di questa edizione, dopo Lorenzo Spolverato. Jessica Morlacchi ha conquistato il pass per l’ultima puntata, ma mentre i concorrenti della casa hanno festeggiato, il pubblico esterno ha reagito in modo contrastante. Infatti, sul web si sono diffuse numerose polemiche riguardo a questa decisione, ritenuta inaspettata da molti.





Inizialmente, molti erano certi che Helena potesse ottenere il titolo di finalista, ma il televoto ha riservato una sorpresa, portando Jessica a rivestire questo ruolo. La cantante, come Helena, aveva ricevuto una seconda opportunità per tornare nel reality, dopo il tumulto avvenuto con la concorrente Prestes e la sua intenzione di abbandonare il programma. Tuttavia, la sua affermazione ha suscitato un’ondata di critiche, specialmente sulla piattaforma sociale X.

Dopo l’annuncio della sua finalizzazione, il web è esploso con commenti e reazioni. Diversi utenti hanno espresso il loro disappunto, commentando: “L’Italia è proprio alla deriva, in finale quella che mangia, fuma e dorme tutto il giorno”, e “Che ingiustizia, Jessica finalista per dispetto a Helena. Per me finisce qui”. Altri hanno notato il clima di rivalità, affermando: “Hanno esultato in salone non per Jessica in finale, ma per far rosicare Helena, che tossicità”.

Le polemiche non si sono fermate qui. Alcuni utenti hanno continuato a commentare la situazione, affermando: “Comunque godo nel vedere la felicità di Lollino che brinda a Jessica come seconda finalista, guardando sarcastico Helena mentre pensa che sia una sua vittoria. Questo vale tutte le delusioni di questo GF”. Altri ancora hanno espresso scetticismo riguardo ai risultati: “Non credo nei sondaggi, grazie ai fandom…”.

La reazione di Helena diventa quindi un punto di interesse, poiché il pubblico si chiede se riuscirà a mantenere la calma e a conquistarsi un posto nella finale. Per il momento, la gioia di Jessica si contrappone a un clima di forte opposizione da parte di molti telespettatori, che non vedono di buon occhio la sua presenza nella finale.

Questa situazione ha messo in evidenza le tensioni interne al Grande Fratello, dove le dinamiche tra i concorrenti e le preferenze del pubblico si intrecciano in modi complessi. La competizione si fa sempre più accesa, con ogni concorrente che cerca di ottenere il favore del pubblico e di superare gli altri. Le interazioni tra Jessica, Helena e gli altri concorrenti non possono che intensificarsi, creando ulteriori sviluppi nella trama del reality.