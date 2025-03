Jessica favorita per la vittoria al Grande Fratello le motivazioni dietro il suo possibile trionfo

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, arriva una previsione che ribalta le aspettative sui possibili vincitori. Tra i concorrenti ancora in gara ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e il concorrente che uscirà vincitore dal ballottaggio tra Mariavittoria Minchetti e Chiara Cainelli. Finora i favoriti per il trionfo sembravano essere Lorenzo, Helena e Zeudi, ma un’ipotesi lanciata dalla giornalista Grazia Sambruna ha cambiato le carte in tavola.





Durante la sua partecipazione all’ultima puntata di 361 Lounge, la Sambruna ha dichiarato che la vittoria potrebbe andare a Jessica Morlacchi, sorprendendo pubblico e tifoserie. Nel corso del programma, la giornalista ha espresso la sua opinione con parole dirette: “Ma che finale è? Uno che spacca la casa, l’altra già uscita al televoto, l’altra che si era ritirata mandando tutti al diavolo… Chi vincerà? Boh, la Morlacchi.” Un commento che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan e sui social, dove le discussioni si sono intensificate in vista del televoto decisivo.

La Sambruna ha poi spiegato il motivo dietro la sua previsione, sostenendo che la vittoria di Jessica potrebbe essere il risultato di una scelta degli autori per chiudere l’edizione con una “storia di redenzione”. Secondo la giornalista, infatti, il cambiamento di atteggiamento di Jessica Morlacchi nel corso del programma potrebbe rappresentare un messaggio positivo per il pubblico. “Secondo me gli autori, perché vogliono far vincere il Grande Fratello a una bella storia di redenzione,” ha affermato, sottolineando come questo finale potrebbe essere visto come una toppa per quella che ha definito “l’edizione peggiore, con i contenuti peggiori mai visti.”

Non tutti, però, condividono questa visione. Sempre ospite della puntata, l’esperto di reality Biagio D’Anelli si è detto sorpreso che Jessica sia arrivata fino alla finale. “La domanda sai qual è? Come fa Jessica a essere finalista già da un mese? Chi ha votato Jessica Morlacchi?” ha chiesto D’Anelli, esprimendo dubbi sulla popolarità della concorrente. La Sambruna, tuttavia, ha ribadito la sua opinione, sottolineando che il percorso di Jessica potrebbe essere presentato come un esempio di trasformazione e crescita personale.

La discussione ha avuto grande eco anche sui social, dove i fan si sono divisi tra chi sostiene la previsione della Sambruna e chi invece ritiene che altri concorrenti siano più meritevoli. Un utente ha commentato: “Se la metti così, è meglio Mavi: non è mai stata eliminata e, se nella prima parte del gioco stava con il gruppo di Spolverato, poi ha capito che l’altro gruppo era migliore e ha cambiato. È un upgrade.” Il riferimento è a Mariavittoria Minchetti, che secondo alcuni potrebbe essere una scelta più coerente per il titolo di vincitrice.

La Sambruna, però, ha insistito sulla sua idea, spiegando che il cambiamento di Jessica dall’inizio del programma potrebbe essere il fattore decisivo per la sua vittoria. “Ma proprio per questo sto dicendo che potrebbero spacciarla per una bellissima storia di redenzione. Non è più ‘lei’ da quando è rientrata: era una vipera, ora a stento parla e solo per aiutare gli altri. Metterebbe una toppa, diciamo così, sull’edizione peggiore di sempre,” ha concluso.