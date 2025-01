Jessica Morlacchi dopo il Grande Fratello: ritorno nella casa e le polemiche sulla sua chirurgia estetica, foto shocking e commenti al vetriolo

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, i telespettatori sono rimasti sorpresi dal ritorno di Jessica Morlacchi nella casa più spiata d’Italia. La cantante, ex leader dei Gazosa, aveva deciso di abbandonare il programma in seguito a un provvedimento disciplinare legato ai conflitti con Helena Prestes e Luca Calvani. Tuttavia, Jessica ha fatto il suo ritorno per affrontare i suoi “nemici di gioco”, in particolare per un confronto con Helena.





La decisione di lasciare la casa

La decisione di Jessica Morlacchi di lasciare la Casa del Grande Fratello è stata una delle più discusse nella storia recente del reality show. La cantante ha deciso di abbandonare il gioco dopo il suo coinvolgimento in un episodio controverso con Helena Prestes, in cui quest’ultima ha lanciato un bollitore di acqua dopo alcune provocazioni. La produzione ha preso provvedimenti, ma la scelta di Jessica di uscire ha scatenato forti reazioni sui social media.

Nel frattempo, dopo il suo addio, Jessica è stata sommersa da commenti contrastanti. I suoi fan l’hanno sostenuta per aver preso una posizione forte, ma sono stati molti anche i critici che l’hanno accusata di essere troppo aggressiva e provocatoria. Tuttavia, l’attenzione si è recentemente concentrata su una foto che è spuntata sui social, risalente a qualche anno fa, quando Jessica non aveva ancora ricorso alla chirurgia estetica. La foto ha suscitato un vero e proprio choc tra i fan e non solo, con alcune persone che hanno scritto commenti come: “Ma sicuro che non sia un’imitazione di Virginia Raffaele? Aiuto”.

Su X (ex Twitter), un altro utente ha commentato sarcasticamente: “Si è rifatta la faccia dal chirurgo Eurospin, risparmio e qualità non sempre vanno di pari passo. Infatti il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

Jessica Morlacchi e i suoi interventi di chirurgia estetica

Jessica Morlacchi non ha mai nascosto di aver fatto uso della chirurgia estetica. Anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ha rivelato di aver rifatto il naso più di una volta e di aver fatto interventi anche sulle labbra, che oggi risultano decisamente più turgide. I cambiamenti sono stati notati anche dai suoi follower, che hanno commentato spesso la sua trasformazione fisica, con alcuni che hanno apprezzato i suoi ritocchini, mentre altri hanno sollevato dubbi sul risultato finale.

Il ritorno di Jessica nella casa ha riacceso le polemiche, soprattutto tra chi l’aveva criticata per il suo comportamento e le sue dichiarazioni. Tuttavia, la discussione è stata alimentata anche dalla sua chirurgia estetica, che ha diviso il pubblico. Mentre alcuni trovano giustificabili i suoi cambiamenti estetici, altri non perdono occasione per criticarla, sostenendo che non c’è autenticità nelle sue scelte.

Inoltre, molti hanno fatto notare che sebbene Jessica si sia apertamente parlato dei suoi interventi, la sua trasformazione fisica ha sollevato più di una perplessità. Alcuni accusano i concorrenti del Grande Fratello di dare troppo spazio a questioni esterne e superficiali, piuttosto che concentrarsi sulla genuinità del gioco.