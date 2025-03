Jessica Morlacchi rivela a Zeudi Di Palma un momento di intimità tra due concorrenti al Grande Fratello, scatenando reazioni sui social

Una serata di divertimento e leggerezza ha caratterizzato il Grande Fratello, con i concorrenti che si sono lasciati andare a momenti di svago, complice qualche bottiglia di vino. L’atmosfera all’interno della Casa è sembrata decisamente più rilassata rispetto ai mesi precedenti, probabilmente per l’avvicinarsi della finale. Tuttavia, la serata non si è limitata a balli e canti; due concorrenti si sono appartati, dando vita a un momento di intimità che ha attirato l’attenzione degli altri inquilini.





A svelare quanto stava accadendo è stata Jessica Morlacchi, cantante dei Gazosa. Mentre si trovava seduta fuori dalla camera da letto insieme a Zeudi Di Palma, pronta per andare a dormire, ha avvertito l’amica in modo diretto: “Tra poco loro tr…”. Jessica ha precisato che non si trattava solo di una questione di privacy per la coppia, ma anche di rumori che avrebbero potuto disturbare il sonno degli altri. “Dobbiamo andare per forza dopo…”, ha aggiunto, prima di imitare i suoni dell’intimità con gesti della bocca. Questa affermazione ha sorpreso Zeudi, che ha chiesto: “Tu dici?”, mentre Jessica annuiva.

Le identità dei protagonisti di questa serata di passione non sono state esplicitamente rivelate, ma le speculazioni sui social hanno rapidamente puntato su Javier Martinez ed Helena Prestes. La clip della conversazione tra Jessica e Zeudi è diventata virale, generando reazioni divertite tra i fan del programma. Un utente ha commentato su X: “L’ho visto in diretta, stavo morendo”, mentre un altro ha aggiunto: “Ho sputato un polmone quando Jessica ha detto: sì, ma ora tr…”.

Nei giorni precedenti, alcuni concorrenti avevano già espresso il loro disappunto riguardo alle effusioni rumorose di Javier ed Helena. Una delle ex concorrenti, Miss Italia, ha raccontato di aver assistito a una scena in cui i due non avevano smesso di baciarsi anche dopo essersi accorti della sua presenza. Anche Shaila Gatta ha commentato: “Non capisco perché debbano urlare. Anche a lui giova tutto questo. Ormai sono complici. Alle due di notte a fare così… Quando lo facevamo noi, si lamentavano.” La situazione ha portato a commenti pungenti, come quando ha affermato: “Hanno fatto doppietta.”

Questa discussione è stata successivamente affrontata anche in studio, creando imbarazzo per Helena, che non si aspettava che gli altri concorrenti condividessero in puntata dettagli così intimi della loro convivenza. La vicenda ha messo in evidenza come, all’interno della Casa del Grande Fratello, le tensioni e le dinamiche personali possano rapidamente intensificarsi, soprattutto con la finale che si avvicina.

Mentre la competizione entra nella sua fase finale, le interazioni tra i concorrenti si fanno sempre più accese, alimentando la curiosità del pubblico. La serata di divertimento ha messo in luce non solo il lato ludico della convivenza, ma anche le complicazioni che possono sorgere quando le emozioni e le relazioni si intrecciano in un ambiente così ristretto.