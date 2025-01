Jessica Morlacchi rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello: “Non ci sta, ho deciso di andarmene”

L’8 gennaio 2025, la puntata del Grande Fratello è stata quella definita da Alfonso Signorini intensa. Il presentatore sottolinea che quell’ultimo giorno “ha inaugurato il nuovo anno con uno show pirotecnico, ricchissimo di avvenimenti che non potevano passare sotto silenzio” che ha scelto di entrare dalla porta rossa e affrontare i concorrenti faccia a faccia.





Occasione nella quale ha chiarito di fronte agli abitanti le intenzioni del format sui comportamenti discussi degli ultimi giorni e, alla fine, ha annunciato la linea dura contro i responsabili. I provvedimenti disciplinari e la reazione di Jessica Uno dei più discussi episodi andati in onda in merito a ciò che Signorini ha chiamato “stalking verbale” contro Helena Prestes che, furiosa, ha gettato un bollitore.

Riguardo a ciò, il conduttore ha annunciato l’immediata messa in nomination d’ufficio di Ilaria, Jessica e Helena “perché sia il pubblico a decidere”.Jess non ha apprezzato la decisione, decidendo di lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello. Durante il dialogo ha risposto: “Siamo su due livelli diversi.

Io non ho risposto ad Helena allo stesso modo. A chi non sta bene abbiano la stessa opportunità. Non ci vuole molto per rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata”, affermato un diploma della cantante. Alfonso Signorini, in risposta, ha decretato: “Le tue parole hanno ferito, la tua azione parla chiaro: lascia pure la casa”. Il messaggio di Jessica dopo l’addio al Grande Fratello Jessica Morlacchi ha deciso di dire la sua, mettendo un breve story spiegativo su un altro pochissime ore dopo la pausa del Grande Fratello.

Lo troverai in un video in cui ringrazia i suoi fan il supporto ricevuto: lo ha fatto scrivendo “Grazie a tutti” e due emoji con il cuore rosafoto. Più tardi, Jessica ha anche messo volentieri ripostate tutte le sue storie e più story in cui era stata taggata includendone due.

I commenti erano pieni di persone che esaltavano l’aumento per quanto accadeva: non era poco comune leggere commenti come “L’unica che ha avuto le palle delle tre di abbandonare sto schif.. di reality”, “La concorrente con le p [… ] Sono sempre amati dai pesci elimi mai entrati al GF.

Una boccata d’aria VERA”. L’essersi nascosta dietro uno show assicura che tanti dei suoi fan le siano stati sintonizzati. La quarta parlata mini carrelli comici di Giuseppe quando vendono gelati e cornetti nella pizzeria di Vascal andrebbe presa in considerazione.

La reazione di Jessica Morlacchi al provvedimento disciplinare quanto è lasciata proveniva dalla partecipazione del pubblico. Il dibattito che ha suscitato includeva sia espressioni di simpatia che di disprezzo. Tuttavia, la sua decisione non era sempre una positiva e da lei schierata era vista dalla maggior parte come un ottimo esempio di coraggio e auto-espansione.