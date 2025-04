Jovanotti in concerto all’Eur, fan trovano le auto con i vetri rotti e svaligiate

Al termine del concerto di Jovanotti tenutosi al Palazzetto dello Sport di Roma, numerosi fan hanno trovato le loro auto danneggiate lungo viale Algeria. I finestrini distrutti e le vetture vandalizzate hanno lasciato i proprietari sconvolti. Gli atti vandalici, avvenuti nella serata di martedì 22 aprile, sono stati segnalati alle autorità, che hanno avviato le indagini per identificare i colpevoli.





La zona dell’Eur è già stata teatro di simili episodi durante eventi di grande richiamo, come concerti e partite di calcio. Gli agenti del commissariato Esposizione sono intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni ricevute dai presenti. Le indagini sono attualmente in corso, ma i responsabili non sono ancora stati individuati.

Una delle vittime ha denunciato l’accaduto sui social network, spiegando: “Dopo il concerto al Palazzo dello Sport abbiamo trovato tutta una fila di macchine con i vetri spaccati su viale Algeria”. In totale, una decina di auto sono state prese di mira nel quartiere. Gli atti vandalici si sono verificati anche in viale dell’Umanesimo e viale Asia, dove un gruppo non identificato ha approfittato della distrazione causata dal concerto per colpire.

Il bilancio dei danni è significativo, con decine di vetture svaligiate e con i finestrini distrutti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare i responsabili di questi raid vandalici. Alcuni utenti sui social hanno riferito di aver pagato un parcheggiatore abusivo, che si è dileguato al termine dell’evento. Un utente ha commentato: “Avrà fatto da palo”.

Il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport rappresenta il primo di dieci appuntamenti nella capitale. Nonostante la recente notizia della morte di Papa Francesco, il cantante ha confermato le date dei suoi spettacoli. Tuttavia, alla vigilia della prima data, Jovanotti ha annunciato il rinvio del concerto previsto per sabato 26 aprile, giorno dei funerali del Pontefice, spostandolo a domenica 27 aprile. Questa decisione è stata presa in segno di rispetto per il Papa, a cui Jovanotti ha dedicato un ricordo sul palco durante il primo live romano.