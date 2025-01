Karla Sofía Gascón tra le candidate agli Oscar: la storia della prima attrice transgender finalista

Karla Sofía Gascón, la prima attrice transgender nominata agli Oscar, segna un importante passo per la rappresentazione nel cinema con il suo ruolo in “Emilia Pérez”.

Karla Sofía Gascón è entrata ufficialmente nella storia del cinema, ottenendo una candidatura agli Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione nel film “Emilia Pérez” (2024). L’attrice spagnola, che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo ruolo da protagonista in un dramma potente, è ora una delle cinque finaliste per il premio più prestigioso di Hollywood. Gascón si unisce a nomi come Fernanda Torres, candidata grazie al suo ruolo in I Am Still Here – Io Sono Ancora Qui, e Cynthia Erivo di Wicked, insieme a Mikey Madison di Anora e Demi Moore di The Substance.





La sua candidatura agli Oscar segna una pietra miliare non solo per la sua carriera, ma anche per la visibilità delle persone transgender nel mondo del cinema. Karla Sofía Gascón è diventata la prima attrice transgender a ricevere una nomina agli Oscar, oltre a vincere il Premio d’interpretazione femminile al Festival di Cannes nel 2024 per il suo ruolo nel film Emilia Pérez, dove interpreta una narcotrafficante che sogna di ritirarsi e vivere come donna.

Karla Sofía è nata a Alcobendas, Madrid, il 31 marzo 1972, e ha iniziato la sua carriera recitando in telenovelas e film in Spagna e Messico, come in Nosotros los Nobles (2013). La sua carriera ha subito una svolta significativa con il film Emilia Pérez, che ha aperto le porte per il riconoscimento internazionale. Non solo ha vinto il Premio di Cannes, ma è anche stata candidata ai Golden Globes 2025 nella categoria miglior attrice in un film commedia o musicale, grazie alla sua interpretazione.

Nel 2018, Karla ha reso pubblica la sua transizione di genere, un passo importante per la sua identità e per la visibilità delle persone transgender nel mondo del cinema. Il suo libro, Karsia. Una storia straordinaria, ha raccontato il suo percorso di cambiamento, ispirando e dando voce a molti nella comunità transgender.

Karla Sofía Gascón è sposata con Marisa Gutiérrez e madre di Victoria Elena, una figlia che ha avuto prima della sua transizione. Oggi, Karla è una figura di riferimento non solo per il suo talento ma anche per il suo impegno nella promozione della diversità e dell’inclusione nel mondo del cinema.

La sua storia, che unisce carriera e identità, rappresenta una svolta importante per l’industria cinematografica e un passo decisivo verso una maggiore rappresentazione delle persone transgender nella cultura popolare. Karla Sofía non è solo una talentuosa attrice, ma anche una pioniera che sta aprendo la strada per un cambiamento fondamentale nella percezione e nell’accettazione nel mondo del cinema e oltre.