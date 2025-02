Kekko dei Modà dopo l’incidente a Sanremo: “A causa del dolore annullo gli impegni. Non sono un vip”

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ha aggiornato i suoi fan – affettuosamente chiamati “romantici” – sulle sue condizioni di salute dopo un infortunio occorso durante le prove del Festival di Sanremo. Con un messaggio condiviso su Instagram, il cantante ha spiegato di essersi fatto male alle costole lunedì scorso, rendendo necessaria la rinuncia a diversi impegni promozionali della settimana sanremese, come la sfilata sul Green Carpet. Nonostante il dolore persistente, Kekko ha deciso di portare avanti la sua avventura sul palco dell’Ariston, dimostrando determinazione e amore per la musica.





Un infortunio che non ferma la passione per la musica

“Lunedì, durante le prove, sono scivolato e mi sono fatto male alle costole”, ha scritto Kekko nelle sue storie Instagram, spiegando che il dolore continua a farsi sentire. Per questo motivo, il cantante ha scelto di tutelare le esibizioni sul palco, rinunciando agli impegni promozionali della settimana sanremese. Una decisione che, seppur difficile, si è resa necessaria per garantire la migliore performance possibile durante la kermesse.

Kekko ha voluto sottolineare quanto sia stato importante per lui l’affetto ricevuto dai fan in questo momento complicato: “L’affetto, che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza”, ha scritto. Inoltre, ha aggiunto che la prospettiva di riabbracciare il pubblico durante i concerti lo aiuta a guardare al futuro con ottimismo e un sorriso.

“Di lavoro faccio il cantante, non il personaggio”

Nel suo messaggio, Kekko ha anche voluto spiegare il motivo del suo silenzio fino a questo momento. “Per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema, la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante, non il personaggio“, ha dichiarato con fermezza.

Questa frase racchiude l’essenza del suo approccio alla professione: per Kekko, la musica è al centro di tutto, più importante di qualsiasi riflettore o attenzione mediatica. Un messaggio che ha colpito i suoi fan, consolidando l’immagine di un artista autentico e legato alla sua arte.

Un futuro fatto di musica e resilienza

Nonostante le difficoltà, Kekko Silvestre guarda avanti con energia e determinazione. Il suo infortunio non ha fermato la sua voglia di regalare emozioni al pubblico, né la sua dedizione verso la musica. La sua scelta di rinunciare agli impegni promozionali per preservare le esibizioni dimostra un grande rispetto per il palco e per chi lo segue da anni.

Con il Festival di Sanremo ancora in corso, i fan dei Modà continuano a sostenere Kekko, certi che la sua passione per la musica supererà ogni ostacolo.